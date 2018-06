"Es liegt viel Arbeit vor uns", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags vor genau 100 Tagen. Nach wochenlangen Verhandlungen wirkte sie an diesem Märztag optimistisch: "Hart" und "zäh" werde es sicher in der neuen Regierung mit CSU und SPD, aber sie sei "angespornt". Dann schob Merkel noch einen Satz nach, der aus heutiger Sicht besonders klingt: "Wenn da noch eine Portion Freude hinzukommen könnte am Gestalten, dann kann das eine gute Regierungsarbeit werden", sagte die Kanzlerin.



Gut drei Monate Arbeit liegen nun hinter der großen Koalition – und sie ist in ihrer schwersten Krise. Die CSU sucht die Konfrontation in der Flüchtlingspolitik und beim Europakurs. Will sie überhaupt noch weiterregieren? Die SPD wollte dieses dritte Bündnis mit der Union sehr lange nicht. Inzwischen wirkt es, als halte die Parteiführung verzweifelt daran fest, während die eigenen Anhänger sich abwenden.



Die Schlagzeilen der vergangenen Tage verdrängen, was die Minister von CDU, CSU und SPD in den ersten drei Monaten geleistet haben. Darunter sind keine Prestigeprojekte wie das geplante Einwanderungsgesetz. Zwei weitere komplizierte Zukunftsfragen wurden erst mal in Kommissionen ausgelagert, die Lösungen erarbeiten sollen: für eine zukunftsfähige Rente und einen arbeitsplatzschonenden Kohleausstieg. Doch im Detail ist durchaus einiges passiert. Ein Überblick:

Kita-Ausbau

Die Betreuung von Kindern in Kitas soll besser und zugleich billiger werden. Das ist das Ziel des "Gute-Kita-Gesetzes" der SPD-Familienministerin Franziska Giffey. Ein Gesetzentwurf liegt vor, wurde allerdings noch nicht von der gesamten Bundesregierung beschlossen. Nach den Plänen der Ministerin soll der Bund noch in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden Euro bereitstellen. Verbessert werden sollen der Betreuungsschlüssel oder die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, es soll mehr Sprachförderangebote geben. Damit das Geld nicht versickert, will Giffey mit jedem Bundesland eine Vereinbarung darüber abschließen, wofür die Mittel jeweils eingesetzt werden.

Mehr Geld für Bildung

Um die digitale Ausstattung von Schulen zu verbessern, will der Bund in den kommenden Jahren bis zu fünf Milliarden Euro ausgeben. Dafür muss zuerst das bisher geltende Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern bei der Bildung abgeschwächt werden. Merkel und ihre Ministerinnen und Minister haben sich bereits darauf verständigt, mehrere Grundgesetzartikel zu ändern. Diesem Vorhaben müssen der Bundestag und der Bundesrat jeweils aber noch mit Zweidrittelmehrheit zustimmen.

Krankenkassenbeiträge

Die Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung, die bisher von den Arbeitnehmern allein bezahlt werden mussten, sollen künftig wieder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geteilt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Kabinett bereits beschlossen. Er muss nun im Bundestag verabschiedet werden. Arbeitnehmer und Rentner sollen dadurch um 6,9 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Für den Einzelnen bedeutet das, dass er oder sie ab 2019 maximal 38 Euro im Monat weniger bezahlen muss. Profitieren sollen auch Selbstständige mit geringen Einnahmen. Für sie soll der monatliche Mindestbeitrag halbiert werden.

Sofortprogramm für die Pflege

Gesundheitsminister Spahn will 13.000 neue Stellen in der Altenpflege schaffen. Er hat bereits Eckpunkte erarbeitet, das Gesetz soll Anfang 2019 in Kraft treten. Spahn geht über den Koalitionsvertrag hinaus, der nur 8.000 Stellen vorsah. Für die einzelnen Einrichtungen dürfte die Entlastung dennoch kaum spürbar sein: Häuser mit bis zu 40 Bewohnerinnen und Bewohnern erhalten eine halbe Pflegestelle zusätzlich, ab 120 Bewohnern gibt es zwei neue Stellen. Auch Krankenhäuser sollen bei der Pflege finanziell entlastet werden, zudem sollen die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessert werden, etwa durch betriebliche Gesundheitsfürsorge und den Abbau von Bürokratie. Die Ausbildung von Pflegefachkräften soll modernisiert und vereinheitlicht werden.

Rückkehrrecht aus der Teilzeit

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen künftig mit ihrer Chefin oder dem Chef eine bis zu fünfjährige Teilzeitphase aushandeln können. Sie hätten danach – anders als bisher – einen Rechtsanspruch auf Rückkehr in den Vollzeitjob. Das Gesetz dürfte vor allem für Mütter und Väter attraktiv sein. In Unternehmen mit 46 bis 200 Mitarbeitern muss der Chef allerdings pro 15 Beschäftigten nur jeweils einen Antrag auf befristete Teilzeit genehmigen. Diejenigen, die bereits in Teilzeit sind, sollen künftig einfacher ihre Rückkehr auf einen vollen Arbeitsplatz durchsetzen können. Das Gesetz war der SPD sehr wichtig und ist im Juni nach langem Streit auch von den Unionsministern mitbeschlossen worden. Nach der Sommerpause soll es im Bundestag verhandelt werden.