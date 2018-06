Die Bundesregierung wirft der Türkei nach dem Einreiseverbot für den Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko vor, internationale Regeln zu verletzen. Der Politiker der Linkspartei wollte im Rahmen einer OSZE-Delegation als Wahlbeobachter in die Türkei einreisen. In einem solchen Fall dürfe "das Gastland auf die Zusammensetzung der Delegation keinen Einfluss nehmen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Das Amt setze sich in Abstimmung mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für eine Aufhebung der Einreisesperre ein, sagte der Sprecher weiter. Sowohl die Bundesregierung als auch die OSZE hätten ihre Haltung "gegenüber der türkischen Seite deutlich gemacht". Hunko hält weiter an seinen Plänen fest: "Ich halte mich bereit, falls die Erlaubnis doch noch kommen sollte", teilte er mit.

Hunko war bereits beim Verfassungsreferendum im April 2017 als Wahlbeobachter in der Türkei gewesen. Er hatte damals "die undemokratischen und unfairen Bedingungen" bei der Abstimmung kritisiert. Die türkische Regierung warf ihm Sympathien für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor und zweifelte seine Objektivität an.

In der Türkei finden am Sonntag Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Umfragen zufolge muss Staatschef Recep Tayyip Erdoğan mit Einbußen rechnen. Wenn er in der ersten Wahlrunde keine absolute Mehrheit erhält, muss er am 8. Juli in eine Stichwahl gehen.