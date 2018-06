Die türkische Regierung lässt den Linke-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko nach dessen Angaben nicht ins Land. Er wollte als Wahlbeobachter zur Parlaments- und Präsidentenwahl einreisen. Hunko sagte, der türkische Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Wien habe der OSZE mitgeteilt, dass ihm die Einreise in die Türkei nicht gestattet werde. Das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Ankara seien davon nicht informiert gewesen.

Hunko wollte bis Montag in der Türkei sein und in Izmir beobachten, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Hunko war bereits beim Verfassungsreferendum im April 2017 als Wahlbeobachter im Land gewesen. Er hatte in dem Zusammenhang "die undemokratischen und unfairen Bedingungen" bei der Abstimmung kritisiert. Die Linke ist eine scharfe Kritikerin des türkischen Präsidenten. Sie verteidigt vor allem die Kurden, die Recep Tayyip Erdoğan bekämpfen lässt.



Die türkische Regierung warf Hunko eine Nähe zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor und zweifelte seine Objektivität an. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu veröffentlichte ein Foto Hunkos mit einer PKK-Flagge.

Hunko bestritt, dass er der PKK nahestehe. "Dass die türkische Regierung so tut, als ob ich als OSZE-Wahlbeobachter in die Türkei reise und Propaganda für die PKK mache, ist natürlich absurd", sagte Hunko. "Das zeigt die Nervosität der türkischen Regierung angesichts der Wahl."

Die Nachricht, dass er nicht zugelassen sei, erreichte Hunko nach eigenen Angaben kurz vor dem Start seines Flugzeugs von Wien nach Ankara. "Ich bin sofort ausgestiegen", sagte er. Er fordert weiterhin, die Wahl beobachten zu dürfen. Er brauche aber eine Bestätigung dafür, dass er nicht an der Grenze abgewiesen werde, sagte er. "Dass meine Teilnahme noch durchgesetzt wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich."

Abgeordnete auch schon am Besuch von Bundeswehrsoldaten gehindert

In der Türkei werden am Sonntag der Präsident und das Parlament gewählt. Umfragen zufolge ist nicht garantiert, dass Präsident Erdoğan in der ersten Wahlrunde die absolute Mehrheit erhält. Dann müsste er am 8. Juli in eine Stichwahl. Auch die absolute Mehrheit von Erdoğans AKP im Parlament könnte gefährdet sein.

Das Verhältnis Deutschlands zur Türkei ist seit einiger Zeit angespannt. Im vergangenen Jahr hatte die türkische Regierung Bundestagsabgeordneten den Besuch deutscher Soldaten auf der Luftwaffenbasis Incirlik verweigert, von wo aus die Bundeswehr den Kampf gegen den "Islamischen Staat" unterstützte. Das hatte die Krise zwischen den beiden Ländern weiter verschärft. Die Bundesregierung zog die Soldaten daraufhin nach monatelangem Streit aus Incirlik ab und stationierte sie in Jordanien.