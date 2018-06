Im Konflikt der Koalitionspartner CSU und CDU um die deutsche Asylpolitik zeichnet sich keine Einigung ab. Die Oppositionsparteien mahnen indes, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. "Reißt euch zusammen. Macht eure Arbeit", sagte Annalena Baerbock, Co-Vorsitzende der Grünen, zu Journalisten der Funke Mediengruppe. An "Spekulationen über das Was-wäre-wenn" werde man sich nicht beteiligen. Sie zielte damit auf Fragen ab, was es auf Koalitionsebene für Folgen hätte, würde das Bündnis aus CDU und CSU in der Regierung wirklich an der Grenzpolitikfrage zerbrechen.

Auch die SPD mahnte ein Ende des Streits an: "Am Ende geht es um Verantwortung und nicht um schrille Töne", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dem Deutschlandfunk. Die Rhetorik "Deutschland first" oder "Bayern first" und das "Anstacheln von nationalistischen Gefühlen" seien ein Irrweg.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte angedroht, gegen die Linie der Kanzlerin Grenzbeamte anzuweisen, Menschen schon vor der Einreise in die Bundesrepublik abzuweisen. Dabei geht es vor allem um diejenigen, die nach dem Dubliner Übereinkommen in dem ersten europäischen Land, in dem sie angekommen waren, Asyl hätten beantragen müssen oder das schon getan haben. Derzeit wird das Abkommen vielfach in der Praxis nicht umgesetzt. Flüchtlingen muss in Deutschland nach geltender Rechtslage zunächst die Einreise gewährt, ihr Status dann individuell geprüft werden. Ein Prozedere, das zunächst zur Aufnahme von in Europa Angekommenen führt und das die CSU mit einem deutschen Alleingang ändern möchte.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält indes an einer europäischen Lösung fest und will auch die Freizügigkeit im Schengenraum – eine Kernidee der Europäischen Union – erhalten. Der Vorstoß Seehofers hätte wohl innereuropäische Grenzkontrollen zur Folge. Noch vor dem ohnehin geplanten EU-Gipfel in Brüssel Ende Juni, bei dem Europas Asylpolitik auf der Agenda steht, ringt die Kanzlerin jetzt mit den Chefs der besonders involvierten Staaten um eine Lösung. Am Montagabend bietet sich die Gelegenheit für bilaterale Vereinbarungen mit Italien, wenn der neue italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte zum Antrittsbesuch nach Berlin reist.

Sondergipfel ist nicht geplant

Einen Bericht, wonach die Regierung einen Sondergipfel plane, dementierte die Bundesregierung umgehend. Es sei selbstverständlich, dass die Bundesregierung mit unterschiedlichen Mitgliedsstaaten und der Kommission spreche.

Innenminister Seehofer äußerte sich unterdessen etwas beschwichtigender. Noch am Donnerstag hatte er, wie die Welt am Sonntag berichtet, in einer Runde der CSU-Regierungsmitglieder mit dem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt gesagt: "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten." Der Bild am Sonntag sagte er nun: "Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen. Wir wollen endlich eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen."



Seehofer hat dennoch die Möglichkeit, auch gegen den Kurs der Kanzlerin einen Ministerentscheid zu erlassen. Das wäre ein Affront innerhalb der Regierung, den die Kanzlerin nicht unbeschadet hinnehmen könnte. Ihr bliebe die Möglichkeit, ihren Innenminister zu entlassen, doch das dürfte das Ende der Koalitionsmehrheit zur Folge haben – Neuwahlen wären ein mögliches Szenario.



Auch FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki schlägt vor, dass sich die Koalitionsparteien der Union einigen sollen – allerdings ist seine Idee radikaler: Horst Seehofer sollte doch am Montag Zurückweisungen von Dublin-Fällen an der deutschen Grenze mit einer Frist ab dem 1. Juli anweisen, sagte Kubicki der Welt. Dann hätte Kanzlerin Angela Merkel 14 Tage Zeit, eine europäische Lösung zu finden. Am 28. und 29. Juni findet der EU-Gipfel statt, auf dem Europa sich auf eine gemeinsame Linie einigen könnte.