Der AfD-Abgeordnete Leif-Erik Holm fragte nach der Schulden- und Eurostabilitätspolitik. Die neue italienische Regierung plane Steuersenkungen, sagt er und konstatiert: "Die Eurostabilitätskriterien sind Makulatur."



Ob denn Merkel jetzt bei dem finanziell geschwächten Italien ähnlich vorgehen würde wie bei der Eurorettung Griechenlands? "Würden Sie auch in Italien das Bail-out-Verbot (also die direkte finanzielle Rettung durch die anderen Eurostaaten) missachten? Wie viel Geld wären sie bereit auszugeben?"



Eine rhetorische Frage also.



Merkel verweist auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Eurorettungspolitik. Die getroffenen politischen Entscheidungen seien verfassungsrechtlich in Ordnung. "Bei Griechenland sind wir trotz der harten Verhandlungen zu einem guten Ergebnis gekommen." So strebe sie das auch für Italien an.