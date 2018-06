Regierungserklärung - »Die Migration könnte eine Schicksalsfrage für die EU werden« Kanzlerin Angela Merkel hat ihre Position im Asylstreit im Bundestag verteidigt. Die Ankunftsländer von Geflüchteten müssten unterstützt werden. © Foto: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung die Zusammenarbeit in Europa – auch und vor allem beim Thema Flüchtlinge – beschworen. "Deutschland geht es auf Dauer nur gut, wenn es auch Europa auf Dauer gut geht", sagte die CDU-Vorsitzende kurz vor dem EU-Gipfel. Europa habe viele Herausforderungen. "Aber die mit der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäischen Union werden", sagte die Kanzlerin im Bundestag.



Merkel versprach, dass sie sich auf dem EU-Gipfel für die "Sicherheit Deutschlands und die Sicherheit der EU" einsetzen werde. Zugleich aber dämpfte sie die Erwartungen an die Beratungen in Brüssel: "Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte die Kanzlerin. Die EU-Staaten seien noch nicht bereit, sich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu einigen. In fünf von sieben Kernfragen herrsche zwar inzwischen weitgehend Einigkeit. Probleme gebe es aber noch bei der Einführung gleicher Standards bei der Bearbeitung von Asylanträgen und in der Frage der "solidarischen Verteilung von Migranten und Flüchtlingen".



Mit einer "Koalition der Willigen" will die Kanzlerin deshalb kurzfristige Maßnahmen verabreden. Dies sei sicherlich nicht perfekt, aber "eine gute Grundlage" für weitere Gespräche. "Nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zulasten Dritter", erklärte Merkel ihre Maxime und fügte später hinzu: "So haben wir doch immer gearbeitet!"

Seehofer nicht auf der Regierungsbank

Ab dem Nachmittag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedsstaaten, um – neben vielen anderen Themen – eine mögliche Neuordnung der europäischen Migrationspolitik zu besprechen. Merkel steht dabei unter besonderem Druck, da sie ihre EU-Kolleginnen und -Kollegen von einer europäischen Lösung überzeugen und damit den Asylstreit mit der CSU befrieden muss.

Der Minister arbeitet im Haus und hat Termine. Eine Sprecherin zur Abwesenheit von Horst Seehofer während der Regierungserklärung der Kanzlerin

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, der an diesem Morgen nicht im Bundestag anwesend war und sich auf der Regierungsbank durch seinen Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz vertreten ließ, verlangt eine Klärung bis zum Wochenende. Anderenfalls will er im Alleingang handeln und Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der deutschen Grenze zurückweisen lassen.



Merkel lehnt solche nationalen Alleingänge ab, von einer europäischen Lösung dürfte sie aber nicht alle EU-Staaten so schnell überzeugen. Seit Jahren ist Europa allerdings in der Frage zerstritten, mehrere Länder haben bereits angekündigt, dass sie nicht bereit sind, Flüchtlinge aus Deutschland zurückzunehmen. Das Umfeld der Kanzlerin dämpft denn auch die Erwartungen an das Treffen. Aus Regierungskreisen in Berlin hieß es, es werde am Rande des Brüsseler Gipfels bilaterale Gespräche zu der Frage geben. Erste Signale seien positiv. Fest vereinbart seien solche Treffen aber noch nicht.

"Klarheit am Sonntag"

Am Sonntag wollen die Führungsmannschaften von CDU und CSU getrennt über die Ergebnisse des EU-Gipfels und das weitere Vorgehen beraten. Die CSU-Spitze trifft sich dazu in München, die CDU-Führung in Berlin. "Wir wollen schon am Sonntag Klarheit", sagte Seehofer am Mittwochabend in der ARD.



In dem Interview bekräftigte der Innenminister seine Position, signalisierte aber zugleich Einigungsbereitschaft. "Ich kenne bei mir in der Partei niemanden, der die Regierung gefährden will in Berlin, der die Fraktionsgemeinschaft auflösen möchte mit der CDU oder der gar die Kanzlerin stürzen möchte", sagte er. Wenn eine europäische Lösung gelinge, dann sei die Frage eines nationalen Alleingangs erledigt. "Wir werden das vernünftig unter Aufrechterhaltung der beiderseitigen Glaubwürdigkeit zu lösen versuchen", sagte der CSU-Chef. "Ich kann es ihnen heute nicht garantieren, aber der feste Wille ist da."

CDU-Vize Julia Klöckner erwartet in Brüssel genug Fortschritte, damit die Unionsparteien ihren Streit beilegen können. "Im Innern und nach außen brauchen wir europäische Maßnahmen, die im Ergebnis einen ähnlichen Effekt haben wie Horst Seehofers Vorschlag – beim EU-Gipfel wird es diesbezüglich sicher Bewegung geben", sagte sie der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Sie warnte die CSU jedoch davor, am Wochenende auf fertige Lösungen zu bestehen. Wenn sich andere EU-Staaten zu Rücknahmevereinbarungen mit Deutschland bereit erklärten, so Klöckner, "müssten solche Abkommen ja erst noch ausgearbeitet werden".