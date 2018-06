Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist ein Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag vorstellbar. "Ich habe CDU und CSU immer als Schicksalsgemeinschaft beschrieben", sagte Dobrindt dem Spiegel. "Aber ob wir bei Haltung und Handlung jetzt eine gemeinsame Linie finden können, ist im Moment noch offen", ergänzte er mit Blick auf den Flüchtlingsstreit. Er selbst wolle zwar, dass die Union eine Schicksalsgemeinschaft bleibe. "Aber es gehört auch zum Wesenskern des Schicksals, dass man vorher nicht weiß, was es alles noch so für einen bereithält."

Die CSU liegt derzeit im Streit mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer will bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen und droht damit, dies auch im nationalen Alleingang durchzusetzen. Merkel lehnt das Vorhaben ab und will bis Monatsende eine europäische Lösung aushandeln.

"Kein Zusammenhang mit Richtlinienkompetenz"

Dobrindt beharrte darauf, dass sein Parteichef als zuständiger Minister sehr wohl auch allein und ohne Zustimmung der Kanzlerin entscheiden kann. Es liege in seiner Kompetenz, geltendes Recht umzusetzen. "Ich sehe da keinen Zusammenhang mit einer Richtlinienkompetenz." Dass Merkel dies anders sehe, ändere nichts daran, "dass ein Bundesinnenminister dafür Verantwortung trägt, an unseren Grenzen für Recht, Sicherheit und Ordnung zu sorgen".

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appellierte in einem Gastbeitrag für die Welt, "sich nicht nur um Strohhalmverbote" zu kümmern, sondern "die wahre Existenzfrage Europas" zu klären. "Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, Europa wirksam zu schützen", schreibt der CSU-Politiker und sieht einen lange diffamierten Begriff rehabilitiert: "Früher war der Begriff 'Festung Europa' nur negativ besetzt. Das ändert sich."

Die in seinen Augen "ungeordnete Zuwanderung des Jahres 2015" nannte Söder "einen grundlegenden Fehler", den man nun mit einer "echten Asylwende" ändern muss. Die Rolle seiner Partei reiche dabei "weit über Bayern hinaus, schreibt er in seinem Beitrag: "Ohne die klare Haltung der CSU und der Bayerischen Staatsregierung würde sich in Europa nichts bewegen".

Kühnert will "rote Linien" der SPD

Juso-Chef Kevin Kühnert will dagegenhalten und hat deshalb die SPD aufgefordert, in der Flüchtlingspolitik rote Linien dort zu ziehen, wo Forderungen nicht mit Grundwerten seiner Partei vereinbar sind. So dürfe die SPD "keine pauschalen Zurückweisungen an der Grenze" akzeptieren, sagte Kühnert dem Spiegel und nannte als weitere unverhandelbare Punkte "Internierungslager für Geflüchtete" sowie eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber.

Kühnert äußerte sich zugleich skeptisch, was die weitere Zusammenarbeit mit der CSU generell angeht. Die SPD dürfe es nicht hinnehmen, wenn die Union Menschlichkeit und auch die Zukunft Europas aufs Spiel setze, sagte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation. Eine "wirklich menschliche Migrationspolitik" sei mit den Christsozialen nicht länger möglich.