Im Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Abend noch einmal nachgelegt: In einem Interview im Bayerischen Rundfunk sagte Seehofer, er fordere weiterhin eine "andere Migrationspolitik" in Deutschland. Dabei kritisierte er die Kanzlerin auch direkt. Dass diese nun mit ihrer "Richtlinienkompetenz wedelt", sei ein "ungewöhnlicher Schritt". Insbesondere wenn es "um die Frage der Sicherheit und Ordnung geht", sagte Seehofer. Er bezweifele, ob sich die Richtlinienkompetenz überhaupt gegenüber einem Koalitionspartner anwenden lasse, sagte der CSU-Politiker.



Stunden zuvor hatten Seehofer und Merkel vereinbart, ihren Streit um zwei Wochen zu vertagen. So lange soll die Kanzlerin Zeit haben, um eine europäische Lösung in der Frage zu finden.



Seehofer sagte am Abend im BR, er müsse sein Versprechen an die Bevölkerung, die Zuwanderung zu beschränken, einhalten. Wenn er das als Innenminister nicht durchsetzen könne, "weil mich die Kanzlerin daran hindert, dann wäre das ein Glaubwürdigkeitsproblem für die Union insgesamt", so der CSU-Chef. Seiner Partei drohe sonst ein Glaubwürdigkeitsverlust, von dem sie sich "über Jahre nicht erholen würde".

Zuvor hatten die Unionsparteien sich darauf geeinigt, dass Merkel bis zum EU-Gipfel Ende Juni über europäische Lösungen zu Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze verhandeln kann. Merkel sagte allerdings, auch danach sei es für sie als Kanzlerin "eine Frage der Richtlinienkompetenz", ob in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen würden.

Seehofer sagte im Anschluss im BR-Fernsehen: "Uns geht es nicht um Bestand der Regierung oder Koalition oder gar um den Sturz der Kanzlerin." Vielmehr gehe es ihm um "eine vernünftige Lösung, die die Bevölkerung überzeugt, dass wir die Zuwanderungsfrage im Griff haben". Davon könne aus seiner Sicht im Moment nicht die Rede sein. Er werde in dieser Angelegenheit "für eine politische Lösung werben und nicht für eine Richtlinienlösung", fügte er hinzu.

Nationaler Alleingang für Seehofer weiter denkbar

In Artikel 65 Grundgesetz heißt es: "Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung." Bundesinnenminister Seehofer hatte jedoch damit gedroht, sich in dem Asylstreit notfalls gegen den Willen der Kanzlerin zu stellen. Auch im BR-Interview sagte Seehofer, sollte es Ende Juni auf dem EU-Gipfel keine europäische Lösung geben, werde er an seiner Forderung eines nationalen Alleingangs festhalten. Anfang Juli werde er noch einmal mit Merkel und der CDU sprechen. Das sei dann "eine Frage des Anstands".



Unterdessen will Seehofer aber schon jetzt mit den Vorbereitungen dafür beginnen, dass ab dem 1. Juli Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben oder registriert worden sind, zurückgewiesen werden können. Er sei fest entschlossen, dies anzuordnen, falls Merkel beim EU-Gipfel keine "wirkungsgleichen Lösungen" erziele.

Merkel sagte dagegen, dass es keinen Automatismus für eine Zurückweisung ab dem 1. Juli geben solle. Nach dem EU-Gipfel wolle sie zunächst mit der CDU und dann mit der CSU beraten. In Übereinstimmung mit Seehofer sagte sie, schon jetzt solle es aber eine Wiedereinreisesperre für Flüchtlinge geben, die bereits etwa nach Italien oder Griechenland rücküberstellt waren.