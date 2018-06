Der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, ihn wegen eines Alleingangs im Asylstreit zu entlassen. "Wenn man mit dieser Begründung einen Minister entließe, der sich um die Sicherheit und Ordnung seines Landes sorgt und kümmert, wäre das eine weltweite Uraufführung. Wo sind wir denn?", sagte Seehofer im Interview mit der Passauer Neuen Presse.

Vielmehr hätten seine Forderungen einen Anstoß geliefert, in der EU über Lösungen in der Asylpolitik zu sprechen, sagte der CSU-Chef: "Ich bin froh, dass ich die Europäische Union wachgeküsst habe. Innerhalb von nur einer Woche gibt es plötzlich in Europa die Bereitschaft, sich zusammenzusetzen und die Probleme zu lösen. So etwas habe ich noch nie erlebt." Als Bundesinnenminister sei es seine Aufgabe, "dafür zu sorgen, dass wieder Recht und Ordnung herrschen".

"Aus Micky Maus ein Monster gemacht"

Seinen Masterplan Migration lasse er sich "nicht zusammenstreichen", sagte Seehofer der Zeitung. Auch sei es nur ein Bruchteil dieses Plans, der die Kontroversen mit der Schwesterpartei ausgelöst habe: "Die Bundeskanzlerin hat mit 62,5 von 63 Punkten kein Problem. Bei dem ausstehenden halben Punkt wird aus einer Micky Maus ein Monster gemacht." Die CSU möchte Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben oder registriert worden sind, an deutschen Grenzen zurückweisen. Falls Merkel auf dem EU-Gipfel keine Lösungen erziele, sei er entschlossen, dieses Vorgehen anzuordnen, hatte Seehofer gesagt – auch im Alleingang.



Zu Beginn der Woche hatten sich die CSU und Merkel auf eine Frist geeinigt: Die Kanzlerin habe 14 Tage Zeit, um mit europäischen Partnern an einer Lösung in der Flüchtlingspolitik zu arbeiten. Sollte es Merkel gelingen, eine europäische Lösung zu finden, sei "niemand glücklicher als ich", sagte Seehofer.



Merkel hatte zu Beginn der Woche vor einem Alleingang ihres Ministers gewarnt und auf die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin verwiesen. In Artikel 65 Grundgesetz heißt es: "Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung." Seehofer stellte infrage, ob es in der jetzigen Situation angemessen sei, auf die Richtlinienkompetenz zu verweisen. "Wenn man im Kanzleramt mit der Arbeit des Bundesinnenministers unzufrieden wäre, dann sollte man die Koalition beenden", sagte Seehofer der Passauer Neuen Presse. "Ich bin Vorsitzender der CSU, einer von drei Koalitionsparteien, und handele mit voller Rückendeckung meiner Partei."

Nahles "sehr verärgert" über Unionsstreit

Der Bundesinnenminister bestritt, dass es der CSU in der Auseinandersetzung der Unionsparteien um den bayerischen Landtagswahlkampf gehe. "Die CSU kämpft hier um ihre Überzeugung. Das ist wichtiger als Posten", sagte er. "Ich höre Tag für Tag von vielen Menschen: 'Bleiben Sie standhaft. Fallen Sie nicht um!' Es geht um Glaubwürdigkeit", sagte der CSU-Chef. Das sei die Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen. "Das ist wichtiger als ein Amt", sagte der Bundesinnenminister. Es gebe "nicht wenige in Berlin, die mich loswerden wollen", sagte der Minister.



Kritik an der Haltung der CSU und des Bundesinnenministers äußerte auch der Koalitionspartner: Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagte am Donnerstagabend in den Tagesthemen der ARD, sie sei "sehr verärgert über die Art und Weise, wie hier mit Deutschland gespielt wird, weil man offensichtlich Panik hat, dass man in Bayern die absolute Mehrheit verliert". Die Union müsse "endlich zur Sache zurückfinden", sagte Nahles, und "diese Mätzchen" beenden. Den Streit zwischen CDU und CSU stellte die SPD-Chefin als Machtkampf dar, in dem es um "innerparteiliche Geländegewinne" gehe.