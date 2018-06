In der Affäre um manipulierte Asylverfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll es einem Spiegel-Bericht zufolge mehr Mitwisser gegeben haben, als bisher bekannt. Bereits 2014 sollen nach Erkenntnissen interner Aufklärer sieben Führungskräfte erfahren haben, dass es in der Bremer Außenstelle des Amtes massive Unregelmäßigkeiten gab, berichtete das Magazin.

Demnach bezogen sich die Hinweise der Führungskräfte auf "zahlreiche Fälle", in denen es "Bevorteilungen bei Entscheidungen über syrische Asylanträge" gegeben haben soll, in die ein Hildesheimer Anwalt involviert gewesen sei. Gegen den Anwalt ermittele jetzt die Staatsanwaltschaft. Dem Bericht zufolge habe bereits 2014 ein Bamf-Beamter gewarnt, es sei zu prüfen, ob in den verdächtigen Fällen "nach Recht und Gesetz entschieden wird oder eher sachfremde Erwägungen eine Rolle spielen".



Warum niemand die Warnung ernst nahm, habe Bamf-Chefin Jutta Cordt vor dem Innenausschuss des Bundestags am Dienstag nicht beantworten können, heißt es in dem Bericht. Seit dem 9. Mai würden Gespräche mit den Beteiligten geführt. Vielleicht reichten die Anfänge der Affäre noch "weiter als 2014 zurück", sagte Cordt demnach vor dem Ausschuss.

Damit hätten die Unregelmäßigkeiten in der Bremer Bamf-Außenstelle bereits vor dem Anstieg der Flüchtlingszahlen im Herbst 2015 begonnen. Syrien löste laut den Zahlen des Bamf bereits 2014 Russland als Hauptherkunftsland von Asylsuchenden ab. Demnach stellten 39.332 Menschen aus Syrien im Jahr 2014 einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland. 2015 stieg die Zahl auf 158.657 Menschen.

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin der Behörde und weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt.