In der Affäre um Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kommt es nun auch in der SPD und der Union zu Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss des Bundestags. "Bei einer derart wichtigen Behörde wie dem Bamf muss so tief wie möglich in die Hintergründe und Ursachen für die entstandenen Fehlentwicklungen eingedrungen werden, alle Fehler müssen seriös analysiert werden. Das kann wohl nur ein Untersuchungsausschuss leisten", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Auch Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hält unter Umständen einen Untersuchungsausschusses für geboten. "Wenn das im Innenausschuss nicht schnell und restlos aufgeklärt wird, ist ein Untersuchungsausschuss die logische Konsequenz", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Nach wie vor sind die zentralen Fragen offen, insbesondere, wer die Verantwortung für die groben Missstände trägt."



Die Junge Union zeigte sich ebenfalls offen für einen Untersuchungsausschuss. "Bereits jetzt einen Untersuchungsausschuss grundsätzlich auszuschließen, halte ich für falsch", sagte der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak der Rheinischen Post. Zunächst müsse aber die Aufklärung im Innenausschuss abgewartet werden. SPD-Parteichefin Andrea Nahles hatte zuvor betont, der Innenausschuss sei zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Ort, um gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Aufklärung zu sorgen.



Die AfD hat bereits einen Antrag für einen Bamf-Untersuchungsausschuss vorgelegt. FDP-Chef Christian Lindner bot den Grünen Gespräche über einen solchen Ausschuss an, dem mindestens 25 Prozent der Parlamentarier zustimmen müssen. Vor das Gremium sollten dann auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, der frühere Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier und der zuständige Innenminister geladen werden.

"Im Kern ein Kriminalfall"

Die Linkspartei, die einen Untersuchungsausschuss ablehnt, forderte Merkel zur Aussage vor dem Innenausschuss auf: Vor dem Hintergrund, dass Merkel offenbar frühzeitig von den Missständen im Bundesamt für Flüchtlinge und Migration gewusst habe, sei dies dringend notwendig, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevim Dagdelen, der Saarbrücker Zeitung. "Frau Merkel muss darstellen, was sie eigentlich getan hat, um die Misere im Bamf zu beheben – und was nicht."

Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer Außenstelle des Bamf zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen positive Asylbescheide erteilt wurden, für die es keine rechtlichen Voraussetzungen gegeben haben soll. Der frühere Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Manipulationen von Asylanträgen seien "meinem Eindruck nach im Kern ein Kriminalfall und insofern ein Einzelfall". Die Dimension der Vorgänge habe er erst nach dem Ende seiner Amtszeit erfahren.