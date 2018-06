Als Reaktion auf die Affäre im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will Bundesinnenminister Horst Seehofer die bisher befristeten Stellen in der Behörde entfristen. Dies habe Seehofer in der CSU-Vorstandssitzung angekündigt, berichtete die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Betroffen seien 3.000 Stellen. Außerdem werde die Behörde ihre Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung McKinsey beenden.

Das Bamf war durch einen Skandal in ihrer Bremer Außenstelle in die Schlagzeilen gekommen. Dort soll es zwischen 2013 und 2016 zu zahlreichen fehlerhaften Asylbescheiden gekommen sein. Es handelt sich um bis zu 1.200 Fälle. Asylsuchenden soll Asyl ohne die nötige Rechtsgrundlage gewährt worden sein – die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Chefin des Bamf, Jutta Cordt, wurde durch Horst Seehofer vor Kurzem entlassen.



Das Bamf solle aber nicht umbenannt werden, sagte Seehofer. Damit widersprach er der Augsburger Allgemeinen, die über Pläne zur Namensänderung der Behörde berichtet hatte. Dazu sagte der Innenminister, es solle eine umfassende Reform geben, aber der Name bleibe der gleiche.