Zu Unrecht erlassene Asylbescheide, der Fall Franco A., eine überlastete Behörde – das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) steht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat schon vor Wochen eine "tiefgreifende Reform des Bamf" angekündigt und personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen. Nun hat er sie tatsächlich gezogen: Bamf-Chefin Jutta Cordt muss gehen. Der Schritt ist folgerichtig, auch wenn die Fehler, die gemacht wurden, teilweise vor ihrer Amtszeit lagen. Als Leiterin der Behörde trägt sie die Verantwortung.



Bei ihrem Amtsantritt 2017 hatte Cordt angekündigt, das Bamf werde nicht nur neue Asylanträge schnell und effizient bearbeiten, sondern auch alte Fälle korrigieren – Politiker hatten diese Forderung erhoben, seit mit den Anschlägen von Ansbach, Würzburg und Berlin immer intensiver der Zusammenhang von Asylverfahren und islamistischem Terror diskutiert worden war. Was folgte, liest sich aber nicht wie eine Lösung der Probleme, sondern eher wie die Fortsetzung eines Behördenversagens:



Kurz nach dem Amtsantritt von Cordt wurde der Fall von Franco A. bekannt – dem rechtsextremen Bundeswehr-Offizier, der ein Doppelleben als syrischer Flüchtling führte und unter Terrorverdacht festgenommen wurde. Mitarbeiter beklagten mehrfach, nicht ausreichend für die Entscheidung der Asylanträge geschult zu sein.



Dann der Skandal um die Bremer Außenstelle: Bei der war zwar nicht die Ausbildung das Problem, wohl aber eine fehlende Kontrolle, sodass zahlreiche rechtswidrige Entscheidungen gefällt wurden. Dafür muss die Bamf-Chefin geradestehen. Sie ist insofern kein Bauernopfer, wie die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg sie bezeichnete.



Behörde besser ausstatten

Dennoch ist der Zeitpunkt, zu dem Horst Seehofer seine Entscheidung bekannt gegeben hat, pikant: Sie fällt mitten in den Streit um seinen 63 Punkte umfassenden sogenannten Masterplan zur Migration – in dem es auch darum geht, ob Migranten an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollen, was Angela Merkel ablehnt. An dem Streit droht die Union zu zerbrechen, Seehofer steht unter Druck. Da wirkt es wie eine willkommene Ablenkung, sich auf die Personalie im Bamf zu fokussieren.



Es gehe darum, durch den personellen Neuanfang in der Behörde wieder Vertrauen aufzubauen, sagte Andrea Lindholz (CSU), die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag. Schöne Worte. Bislang aber wirkte das Führen des Bamf eher wie eine Mission Impossible. Dreimal in drei Jahren wechselte die Führung, stets begleitet von Skandalen und Anzeichen der Überforderung.



Deshalb muss Seehofer mehr leisten als die Entlassung einer Spitzenbeamtin: Er muss die Behörde finanziell und personell besser ausstatten. Und zwar mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für den Job gut ausgebildet sind. Denn die Qualität der Asylentscheidungen ist entscheidend – nicht zuletzt für die Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind.