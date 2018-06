Mit dem Baukindergeld sollen Familien mit Kindern, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen oder etwas bauen, finanziell gefördert werden. Das haben CDU, CSU und SPD am 4. Februar in ihren Koalitionsverhandlungen angekündigt. Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet, es soll aber rückwirkend für alle Familien gelten, die ab dem 1. Januar 2018 Eigentum erworben haben. Ziel ist es, Familien beim Erwerb von Eigentum zu unterstützen und damit indirekt die Eigenheimquote zu fördern, die in Deutschland vergleichsweise niedrig ist: 2016 lag sie bei knapp über 50 Prozent, der europäische Durchschnitt bei 70 Prozent.