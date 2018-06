Die bayerische Landesregierung strebt eigene Reformen in der Asylpolitik an. Der Asylplan, der nach Informationen des Bayerischen Rundfunks am Dienstag im Kabinett beschlossen werden soll, sieht etwa eigene Flüge für abgelehnte Asylbewerber in kleineren Maschinen vor. "Damit kann man die Abschiebung deutlich effektiver und zielführender organisieren", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Münchner Merkur.

Abschiebungen sind Sache der Bundesländer. Sie entscheiden, wer für eine Rückführung ins Heimatland in Frage kommt. Für die Organisation der Flüge, die von Beamten der Bundespolizei begleitet werden, sind allerdings Bund und Ländern gemeinsam zuständig. Bundesinnenminister ist Söders Parteikollege, der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer.



Bayern will für die Abschiebungen dem Bericht zufolge bayerische Polizisten extra schulen. Zudem soll in Hof die bereits angekündigte dritte Abschiebehaftanstalt errichtet werden. Darin will Söder neben Gefährdern diejenigen unterbringen, die sich einer Abschiebung entziehen. "Wir wollen den Abschiebedruck insgesamt erhöhen", sagte der CSU-Politiker. Und damit "ein Vorbild für andere Bundesländer werden".

Chipkarte für Asylbewerber

Im Mittelpunkt der Planungen sollen sogenannte Ankerzentren stehen. In manchen Bundesländern gibt es Widerstand gegen diese Einrichtungen, in denen Asylbewerber von der Ankunft bis zum Entscheid über ihre Zukunft untergebracht werden sollen. Bayern plant in jedem Regierungsbezirk ein solches Zentrum. Dazu sollen laut Söder keine neuen Einrichtungen entstehen sondern bestehende umstrukturiert werden.

In den Zentren soll es dem Bericht zufolge kein Taschengeld, sondern nur noch Sachmittel geben. "Wenn Menschen von Anfang an wissen, dass sie keine Aussicht auf Asyl haben, muss man ihnen auch keine Anreize in Form eines Asylgehalts zahlen", sagte Söder.



Laut BR sollen alle Asylbewerber mit einer Chipkarte ausgestattet werden, mit der sie Lebensmittel oder Kleidung kaufen könnten. Eine Aufhebung des generellen Arbeitsverbots ist demnach nicht geplant, stattdessen sollen Asylbewerber gemeinnützig arbeiten – in dem Plan ist von 5.000 Arbeitsgelegenheiten die Rede. Die Maßnahmen sollen nach Verabschiedung durch das Kabinett am 1. August in Kraft treten.