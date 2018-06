Mit Deutschland und Amerika geht es steil bergab. Donald Trump verhängt Zölle, die vor allem seinen Lieblingsgegner Deutschland treffen sollen. Jetzt kritisiert sogar schon der sonst so vorsichtige Siemens-Chef den US-Präsidenten. Im Wochentakt reizt der neue US-Botschafter Richard Grenell das politische Berlin mit rotzradikalen Sprüchen. Woraufhin deutsche Politiker rituell seine Ausweisung oder Ablösung fordern.

Das alles sind Debatten für die Theaterbühne. Aber leider drücken sich deutsche Politiker gern um die zwei entscheidenden Fragen herum. Können wir uns bei der Sicherheit noch auf den Präsidenten des wichtigsten Nato-Landes verlassen, wenn es ernst wird? Antwort: Nein. Zweite Frage: Was machen wir jetzt?

In Deutschland hält man äußere Sicherheit immer noch für nachrangig. Früher konnte man hierzulande folgenlos Pazifist sein, weil die Amerikaner gratis für Verteidigung sorgten. Heute wetteifern Berliner Politiker in Schönheitskonkurrenzen darum, wer am besten Trumps Forderung nach Erhöhung des Verteidigungshaushalts widersteht. Die SPD hat damit Wahlkampf gemacht. Die Linke will raus aus der Nato plus abrüsten. Die Grünen wollen links weniger Geld für die Soldaten, rechts etwas mehr. Die Union will mehr Bundeswehr, aber flüstert das nur, als wäre es peinlich.

Dabei muss man es täglich laut herausrufen: Ja, die Bundeswehr braucht endlich mehr Geld!

Das hat nichts mit Trump zu tun, sondern nur und allein mit uns. Ein Land, das nicht in der Lage ist, seine Grenzen im Ernstfall zu verteidigen, gibt sich präventiv selbst auf. Ein Deutschland, das nicht in der Lage ist, entsprechend seiner Größe und Wirtschaftskraft zu Europas Verteidigung beizutragen, verrät die EU. Und leider ist Deutschland drauf und dran, das alles zu tun.

Daran tragen viele Schuld. Die CDU/CSU hat den Verteidigungshaushalt in den vergangenen zwölf Jahren in haarsträubender Weise geschrumpft. Gerade der CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg war besonders eilig dabei. Nun, da die Union sich dreht, bremst die SPD. Sie hat durchgesetzt, dass der Verteidigungshaushalt an den Entwicklungshaushalt plus auswärtige Unkosten im Verhältnis eins zu eins gekoppelt wird. Das wirkt nun wie eine automatische Deckelung des Bundeswehr-Budgets. Die gut fünf Milliarden mehr, die Finanzminister Scholz bis 2021 geben will, werden womöglich gerade für die Sold-Erhöhungen reichen.

Wir lesen täglich, was für Folgen das hat: Flugzeuge, die nicht fliegen, Panzer, die nicht fahren, Schiffe, die nicht auslaufen können. Die Soldaten sind oft desillusioniert, müssen sich damit abfinden, dass sie ihren Job nicht richtig machen können. Es gibt Länder in Europa, die sind im Rahmen der europäischen Verteidigung auf uns angewiesen. Die Niederländer zum Beispiel setzen darauf, dass unsere Panzer keinen nach Amsterdam durchlassen. Na, ob man sich da so sicher kann?