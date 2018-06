Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit einem Teil der CDU-Spitze in Berlin zusammengetroffen, um über eine Lösung des Streits um die Asylpolitik mit der CSU zu beraten. Neben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nehmen unter anderem die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (Hessen), Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) teil. In Unionskreisen wollte man nicht von einem Krisentreffen sprechen; es handle sich vielmehr um Vorbereitungen für die Gremiensitzungen am Montag.

Vor den Treffen der Führungsgremien von CDU in Berlin und CSU in München zeichnete sich kein Kompromiss ab. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich vom CSU-Vorstand Unterstützung für einen nationalen Alleingang zur Zurückweisung von Flüchtlingen geben lassen, die schon in einem anderen Land Asyl beantragt haben. Merkel lehnt das ab und will eine Lösung im europäischen Rahmen erreichen. Bei einem Alleingang Seehofers könnte die schwarz-rote Bundesregierung drei Monate nach ihrem Start schon wieder vor dem Aus stehen – ebenso wie die Fraktionsgemeinschaft der Union im Bundestag.

Der CSU-Vizevorsitzende Manfred Weber zeigte sich aber zuversichtlich, dass CDU und CSU einen gemeinsamen Weg finden: "Die CSU ist und bleibt Europapartei und wird das mit ihrem Parteivorstandsbeschluss klar zum Ausdruck bringen", sagte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament der FAZ. Auch die CSU wolle eine "europäische Lösung der Migrationsherausforderung".

"Migration steuern, Kontrolle haben"

Seehofer schrieb in einem Gastbeitrag für die FAZ, die Lage sei ernst, aber bewältigbar. "Gefühlter Kontrollverlust und teilweise auch Kontrollverzicht" hätten zu einem Erstarken populistischer Kräfte in Deutschland und Europa geführt. Politische Führung in Deutschland und Europa müsse den Bürgern wieder glaubhaft machen, "dass wir Migration steuern können, dass wir Kontrolle über die Geschehnisse haben und dass die Bürger sich nicht sorgen müssen und ihrem Leben nachgehen können".

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass der EU-Gipfel Ende Juni endlich zu Beschlüssen komme, "die Deutschlands Lasten in der Migrationspolitik anerkennen und einen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen und eine faire Verteilung der Menschen mit Bleiberecht ebenso gewährleisten wie eine schnelle Rückführung der Menschen ohne Bleiberecht".

Die Migration aus dem Nahen Osten und Afrika habe Europa unvorbereitet getroffen. Inzwischen stehe aus seiner Sicht der Zusammenhalt Europas auf dem Spiel, ebenso der Zusammenhalt in Deutschland. Sein Amtseid gebiete, eine für Deutschlands Wohlergehen verantwortliche Innenpolitik zu machen. "Ich kann und will nicht verantworten, dass wir Menschen eine Zuwanderung gestatten, die ihnen nach Auslegung europäischen Rechts gar nicht zusteht. Für diese Fälle muss ich das Recht zu Zurückweisung haben."

"Unsinniges Geschwätz vom rechtsfreien Raum"

CDU-Bundesvize Thomas Strobl lobte Erfolge in der Flüchtlingspolitik: "Wir haben in den letzten Jahren das Asylrecht ziemlich verschärft und die Zuzugszahlen deutlich nach unten gebracht", sagte Baden-Württembergs Innenminister. "Über diese gemeinsamen Erfolge müssen wir schon auch offen und leidenschaftlich sprechen. Damit meine ich auch die CSU-Kollegen. Die Behauptung übrigens, wir lebten in einem rechtsfreien Raum, ist wirklich eins zu eins das unsinnige Geschwätz von der AfD. Wir wollen die AfD nicht kopieren, sondern sie durch gute Politik überflüssig machen, indem wir die Probleme lösen."

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther forderte die CSU auf, an einer europäischen Lösung mitzuarbeiten. "Jeder, der Kontakte mit Partnern in Europa hat, soll mithelfen, eine Lösung zu finden und sich nicht auf das Dublin-Abkommen berufen", sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt.

Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein hofft hingegen auf ein Einlenken von Merkel. "Mein Eindruck ist, dass sich die CDU-Kollegen zwar personell hinter die Kanzlerin stellen, so wie sie es tun müssen. Inhaltlich sind sie aber in breiter Mehrheit ganz klar bei uns", sagte er der Südwest Presse. Er gehe davon aus, dass die Kanzlerin das akzeptieren werde.

Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring glaubt, dass Merkel zwei Wochen Zeit für die Suche nach einer europäischen Lösung bekommt. "Diesem Kompromiss hat die CDU zugestimmt, und ich rechne damit, dass die CSU am Montag das ebenfalls tut", sagte Mohring der Welt.

Grüne wollen kein Notnagel sein

Die Opposition im Bundestag hielt sich am Sonntag mit Kommentaren zur Unionskrise zurück. Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, schloss eine Beteiligung ihrer Partei an einer Bundesregierung im Falle des Ausscheidens der CSU nicht aus. "Dass die Grünen regieren könnten und gestalten wollen, daran gibt es keinen Zweifel", sagte sie der taz. Die Grünen seien aber nicht der Notnagel.



FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki schlug als Kompromiss vor, dass Seehofer am Montag Zurückweisungen von Dublin-Fällen an der deutschen Grenze ab 1. Juli anweisen sollte. Dann hätte Merkel 14 Tage Zeit, eine europäische Lösung zu finden, sagte Kubicki der Welt.

Malu Dreyer, die Vizechefin der SPD, appellierte an Merkel und Seehofer, den Streit zu beenden. "Ich erwarte von Angela Merkel und von Horst Seehofer, dass sie sich zusammenreißen und die würdelosen Machtspiele unterlassen", sagte sie der Funke Mediengruppe. Beide müssten ihre "Scharfmacher" zur Räson bringen: "Dieser Unionsmachtkampf schadet unserem Land."