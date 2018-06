Wenn heute Vormittag der CSU-Vorstand in München zusammentritt, geht es vordergründig um den Streit mit der Kanzlerin um die Asylpolitik. Doch in Wahrheit geht es um viel mehr: um vier zentrale Fragen, die über die Zukunft dieses Landes entscheiden. Die erste ist hochaktuell, die zweite von der ersten abhängig, und die beiden restlichen entfalten ihre ganze Sprengkraft erst auf mittlere Sicht. Im Einzelnen lauten sie:

1. Bricht die große Koalition in Berlin auseinander, und wie geht es dann weiter?

2. Welchen Einfluss hätte ein Koalitionsbruch auf die politische Landschaft in Deutschland?

3. Erleben wir das schleichende Ende des Multilateralismus und die Renationalisierung in Europa?

4. Wird völkisches Denken in Deutschland wieder salonfähig?

Zu 1: Fordert der CSU-Vorstand Innenminister Horst Seehofer dazu auf, sein Vorhaben, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückweisen zu lassen, die schon in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben oder bereits schon mal aus Deutschland ausgewiesen wurden, in die Tat umzusetzen, steuert der Machtkampf mit der Kanzlerin auf seinen ultimativen Kulminationspunkt zu. Angela Merkel sperrt sich entschieden gegen einen nationalen Alleingang, strebt eine europäische Lösung an. Ignoriert Seehofer Merkels Einwand, verstößt er gegen die Richtlinienkompetenz der Regierungschefin. Merkel müsste ihn entlassen. Daraufhin zöge die CSU wohl ihre Minister aus der Regierung ab. Die Koalition wäre am Ende. Was dann?

Wer knickt ein?

Merkel könnte versuchen, die CSU durch die Grünen zu ersetzen oder im zweiten Anlauf doch noch ein Jamaika-Bündnis hinzubekommen, ohne die CSU. Dass das gelingt, erscheint aber als höchst unwahrscheinlich. Ein Großteil der CDU-Abgeordneten steht bei der Migrationspolitik inhaltlich eher hinter Seehofer als hinter der eigenen Parteichefin. Die harte Linie der CSU durch die liberale Haltung der Grünen zu ersetzen, diese Idee dürften sie kaum mittragen. Am Ende stünden Neuwahlen und das Ende der Ära Merkel.

Möglich auch, dass die CSU der Kanzlerin heute noch mal zwei Wochen Frist bis zum EU-Gipfel gewährt. Da Merkel aber in 14 Tagen kaum schaffen dürfte, was ihr in drei Jahren nicht gelungen ist – eine europäische Lösung im Asylstreit auszuhandeln –, stehen CSU und Merkel Ende Juni vor derselben Frage wie jetzt: Wer knickt ein? Knickt keiner ein, gilt das oben beschriebene Szenario.



Zu 2: Oberste Prämisse jedes CSU-Handelns lautet: Wir tun alles, um die absolute Mehrheit in Bayern zu halten. Allein auf der unumschränkten Herrschaft im wirtschaftlich stärksten Bundesland basiert der Anspruch der CSU, die Bundespolitik mitgestalten zu wollen. Verliert sie die absolute Mehrheit, verliert sie auch diesen Anspruch. Das Aufkommen und Erstarken der AfD gefährdet nun beides, die Alleinherrschaft in Bayern wie den Gestaltungsanspruch im Bund.

Die AfD mit ihrer eigenen Rhetorik zurückzudrängen – dieser Versuch ist misslungen. In den jüngsten Umfragen schrumpft die CSU, und die AfD wächst. Wenn Worte allein nicht reichen, muss man handeln, denkt sich die CSU. Und das Handeln beschränkt sich nicht nur darauf, Seehofers Masterplan zur Migrationspolitik umzusetzen. Der eigentliche Akt besteht darin, Merkel zu stürzen.