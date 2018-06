Die beiden CSU-Politiker Horst Seehofer und Markus Söder haben infolge des Asylstreits mit der CDU deutlich an Ansehen in der Bevölkerung verloren. Bundesinnenminister Seehofer schneidet im ZDF-Politbarometer schlechter ab als zuletzt und liegt jetzt bei minus 0,3 auf der Skala von plus 5 bis minus 5. In der ersten Juni-Befragung hatte er noch bei plus 0,3 gelegen. Bayerns Ministerpräsident Söder fällt auf minus 0,5 – er hatte zuvor bei plus 0,1 gelegen. Es ist der schlechteste Wert für einen CSU-Politiker in dieser Rangliste seit gut zehn Jahren.

Auf der Liste der – nach Meinung der Befragten – zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker erhält erstmals Cem Özdemir die beste Bewertung mit einem unveränderten Durchschnittswert von 1,1. Platz zwei belegt Olaf Scholz mit ebenfalls unveränderten 1,0. Danach folgt Angela Merkel mit 0,9, einem etwas schlechteren Wert als zuletzt.

Infolge des Asylstreits haben alle Regierungsparteien Einbußen zu verzeichnen. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 32 Prozent (minus 1). Die SPD erreichte nur noch 18 Prozent (minus 2). Zugewinne hätte dagegen die AfD mit 14 Prozent (plus 1), die FDP mit neun Prozent (plus 1) und die Grünen mit 14 Prozent (plus 1). Die Linke bliebe unverändert bei zehn Prozent und die anderen Parteien erreichten zusammen erneut drei Prozent.

In der Flüchtlingspolitik setzt die große Mehrheit der Befragten auf einen europäischen Ansatz. 91 Prozent finden, dass mit den anderen Ländern der EU zusammen eine Lösung gefunden werden muss. Die CSU fordert in dem Konflikt, dass Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, zukünftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Das stößt mit 58 Prozent mehrheitlich auf Zustimmung, 36 Prozent sprechen sich dagegen aus.