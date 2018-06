Die CSU wird derzeit massiv angefeindet. Sei es für ihre Äußerungen zum Islam, ihre rigorose Flüchtlingspolitik, die Zurückweisungen an der Grenze oder die Kreuze an den Wänden – der politische Gegner schäumt, die meisten Kommentatoren auch. Die CSU sei ein "Sicherheitsrisiko", schrieb etwa die Süddeutsche Zeitung und nennt sie eine "Lega Süd", eine Anspielung auf die rechtsradikale italienische Partei. Dabei sind viele ihrer Positionen mehrheitsfähig, besonders im bürgerlichen Lager: Eine Mehrheit der Menschen in Bayern findet es gut, dass in Behörden jetzt Kreuze zu hängen haben – selbst mehr als der Hälfte der SPD-Wähler gefällt das. 54 Prozent sind es bei Emnid, 60 Prozent bei dimap, die Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze befürworten. Mehr als drei Viertel der Deutschen wollen Anker-Zentren für Flüchtlinge. Und als Horst Seehofer Anfang des Jahres postulierte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, stimmten ihm 76 Prozent zu.

Die CSU spricht aus, was viele Menschen denken. Das ist auch eine Aufgabe von Parteien der rechten Mitte. Als gemäßigte Volkspartei, die breite Schichten bindet, könnte die CSU somit Deutschland und Europa stabilisieren. Wo Volksparteien es nicht geschafft haben, solche Mehrheiten in sich zu integrieren und damit an den westlichen Wertekanon zu binden, sind sie Geschichte.



Und was ist falsch an einer Orientierung an der Mehrheit? Zumal in repräsentativen Demokratien, deren Herrschaftsprinzipien – Wahlen, Abstimmungen, Parlamentarismus – ja genau darauf fußen. Auf den ersten Blick: nichts. So scheint auch die CSU zu denken. Sie begeht damit einen schweren Fehler.



Denn wer nur auf Mehrheiten schielt, betreibt Populismus und verliert den Blick für das größere Ganze. Zumal solche Umfragen nie ganz unproblematisch sind: Es wird oft verengt gefragt, selten nach Alternativen und Konsequenzen.



Die Politik der CSU läuft derzeit auf die Sprengung der Union hinaus, damit die Erosion unseres Parteiensystems und letztlich der europäischen Einigung. Die Bayern nehmen all das als Restrisiko ihrer verbalen Eskalation mindestens in Kauf, weil sie berauscht sind vom Gedanken der tatsächlichen oder vermeintlichen Mehrheit. Die Versuchung ist, so kurz vor der Landtagswahl, enorm.



Das Paradoxon gute Mehrheit, gefährliche Mehrheit ist alt. Denn neben dem demokratischen Prinzip der Mehrheit haben westliche Demokratien ein weiteres etabliert: Der Liberalismus drängt die populistische Masse zur Mäßigung. Es gibt Dinge, die sind tabu für die Launen der Mehrheit: individuelle oder Minderheitenrechte etwa.



Dem Volk aufs Maul schauen

Ein Überschuss an Liberalismus bringt nicht selten gewisse Demokratiedefizite mit sich. Eine Demokratie aber, die den Einzelnen nicht schützt, verkümmert. Die "antiliberale Demokratie", an der etwa Viktor Orbán bastelt, entzieht letztlich der Demokratie ihre Voraussetzungen: fairer Ideen- und Parteienwettbewerb, garantiert durch unabhängige Institutionen und freie Medien. Wer sich wie Donald Trump oder die polnische Regierung zur allein gültigen Vertretung des Volkswillens erklärt, nur weil er eine relative Mehrheit hinter sich hat (oder glaubt zu haben), verkürzt den demokratischen Pluralismus auf einen quasi-autoritären Monotheismus. Auf die Balance zwischen Demokratie und dem Liberalismus kommt es an.

Die CSU bei ihrer populistischen Mehrheitsmission kritisch zu begleiten, ist also gerechtfertigt. Solange sie dabei keine Grenzen überschreitet, ist sie aber als stabiler Teil der Union, der letzten Volkspartei Deutschlands, wichtig für den Fortbestand des politischen Systems und Europas.



Populismus trägt in Grenzen dazu bei, die CSU zur Volkspartei zu machen. Hinter dieser Grenze liegt die Demagogie. In der liberalen Kritik verwischt das – Alexander Dobrindt und Markus Söder tun bisweilen das Ihre dazu. Aber die Grenze verläuft genau dort, wo sich die AfD eingenistet hat: Die ergeht sich im Geschichtsrevanchismus, spielt mit Antisemitismus, hetzt gegen die demokratischen Institutionen und ihre Repräsentanten, verachtet Parlamentarismus wie Pluralismus und will letztlich unser Mediensystem abschaffen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Wer das für Einzelfälle hält, hat den rassistischen, autoritären Wesenskern dieser Partei nicht verstanden. Wer die CSU für die Nachahmer der AfD hält, ebenfalls nicht.

Die CSU sollte sich also im Asylstreit rhetorisch mäßigen und aufhören mit der Zuspitzung. Das Schicksal der Koalition, der Union und der EU kann nicht an kleinen Sachfragen (von 63, aus einem Masterplan, den immer noch keiner kennt) hängen. Die Bayern dürfen hart im Ziel sein – weniger in Bezug auf Flüchtlinge –, müssen aber gesichtswahrende Kompromisse anbieten. Dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden, hat Franz Josef Strauß mal gesagt.



Und bei aller Fixiertheit der CSU auf das, was das vermeintlich Volk will: Laut einer Spiegel-Umfrage ist zwar eine Mehrheit für Zurückweisungen – aber gleichzeitig dafür, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Eine aktuelle Forsa-Umfrage unterstreicht: Die Mehrheit der Bayern ist mit Söders Arbeit unzufrieden. Merkels Politik kommt insgesamt besser weg. Politik und Meinungsbildung sind eben komplexer als binäre Optionen: Zurückweisungen ja oder nein.