Die Koalitionsregierung verliert im Vergleich zur Bundestagswahl an Zuspruch in der Bevölkerung. Das hat eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Bild am Sonntag ergeben. Demnach kommt das Bündnis aus Union und SPD unter Bundeskanzlerin Angela Merkel auf 51 Prozent – das sind gut zwei Prozentpunkte weniger als bei der Wahl Ende September.

Auf die Frage, welche Partei die Befragten wählen würden, wären am Sonntag Bundestagswahlen, stimmten 33 Prozent für die CDU/CSU, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD erreichte einen Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und landete auf 18 Prozent.



Die AfD konnte in der jüngsten Befragung um einen Punkt auf 15 Prozent zulegen. Die Grünen verloren leicht, die Partei erreichte elf Prozent. Die Linke lag erneut bei elf Prozent, die FDP wie in der Vorwoche bei acht Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfielen vier Prozent.

Für die Erhebung befragten die Meinungsforscher von Emnid 2.310 repräsentativ ausgewählte Personen. Die Befragung wurde in der Zeit zwischen dem 7. Und 13. Juni vorgenommen, also noch vor dem Ausbruch des Unionsstreits.