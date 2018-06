Die FDP fordert, dass die Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) umfassend aufgeklärt werden und hat dazu – wie angekündigt – die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragt. Es müsse geklärt werden, wie und unter welchen Bedingungen die Behörde gearbeitet habe, sagte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner bei der Vorstellung des Antrags. Ihm zufolge soll es in dem Untersuchungsausschuss nicht um die Zuweisung von individueller Schuld gehen, sondern um die Klärung von politischen Verantwortlichkeiten und strukturellem Fehlmanagement.

"Wir halten eine gründliche Ausleuchtung dieser Vorgänge auch mit ihren politischen Verantwortlichkeiten bis in das Kanzleramt hinein für notwendig", sagte Lindner und erläuterte den Antrag seiner Fraktion. So soll sich das Gremium zum einen ein Gesamtbild darüber verschaffen, welche Gründe und Rahmenbedingungen zu den Vorkommnissen in der Bamf-Außenstelle in Bremen geführt haben. Zum anderen soll aber auch die Rolle der Regierung und der ihr nachgeordneten Behörden geklärt werden.

Bislang hatte nur die AfD einen Antrag für einen solchen Ausschuss vorgelegt. Lindner widersprach dem Eindruck, dass ein Untersuchungsausschuss der AfD nützen würde. Das Gegenteil sei der Fall. Vielmehr nützten ihr "Verdruckstheit und das Gefühl, es könne etwas vertuscht werden". Der Antrag der AfD habe keine Substanz und es gehe der Partei statt um Aufklärung vor allem darum, einen Großkonflikt weiter zu eskalieren.

Über den Antrag der FDP soll an diesem Donnerstag im Bundestag beraten werden. Ob es einen Untersuchungsausschuss geben wird, ist noch offen. Für die Einsetzung braucht es die Stimmen von 25 Prozent der Abgeordneten – mehr also als die FDP beisammenhaben. Die anderen Parteien zeigen sich bislang skeptisch bis ablehnend.



Dies gilt auch für die Grünen, denen die FDP laut Lindner bereits konkrete Gespräche über einen gemeinsamen Untersuchungsauftrag angeboten hat. Die Grünen indes halten einen Ausschuss für ungeeignet, schließlich, so die Grünen-Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg im ZDF, würde die wirkliche Arbeit des Gremiums wohl erst 2019 beginnen können. Das sei zu spät. Stattdessen favorisierten die Grünen Sondersitzungen des Bundestags-Innenausschusses. Das sei der schnellste Weg. Derselben Argumentation folgte auch SPD-Chefin Andrea Nahles. Es gehe darum, die Vorgänge so schnell wie möglich aufzuklären.



Der FDP-Chef bezeichnete die aktuelle Diskussion als kurios. Er habe den Eindruck, dass die Grünen eine Art "Beißhemmung" gegenüber der Regierung haben, sagte Lindner und verknüpfte seine Ausführungen mit einer von den Liberalen geforderten Neuordnung des Einwanderungsrecht. Es brauche Regeln für die qualifizierte Einwanderung nach Deutschland. Diese seien bislang zu kompliziert.

Das Bamf steht bereits seit Wochen in der Kritik. Auslöser waren zunächst die Vorgänge in der Bremer Außenstelle: Im April wurde bekannt, dass dort zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein sollen. In der Affäre gerät die Kanzlerin zunehmend unter Druck. Laut Medienberichten war sie bereits seit vergangenem Jahr über die massiven Probleme in der Behörde informiert.