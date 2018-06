Österreichische und deutsche Polizeibehörden wollen ihre gemeinsamen Grenzkontrollen ausbauen und so gegen Kriminalität und illegale Einwanderung vorgehen. Zusammen mit der bayerischen Landespolizei wollen österreichische und deutsche Bundespolizei erstmals gemeinsam in Dreiersteifen im Grenzgebiet unterwegs sein. Im besonderen Fokus soll dabei der Zugverkehr stehen, zudem soll auch am Brenner kontrolliert werden. In drei Monaten soll eine Bilanz der Aktion gezogen werden.



Zum Start der Grenzkontrollen sagte Thomas Borowik, Sprecher der Bundespolizeidirektion München, dass es gerade in Grenzgebieten wichtig sei, Maßnahmen überregional abzustimmen. "Damit wollen wir die gefährlichen illegalen Einreisen auf Güterzügen frühzeitig unterbinden und Unfälle verhindern", sagte Borowik. "Die Migranten begeben sich immer wieder in Gefahr und setzen ihr Leben aufs Spiel."



Im vergangenen Jahr wurden im Bereich der Bundespolizeidirektion München rund 1.000 Flüchtlinge auf Güterzügen entdeckt. Viele von ihnen versuchen auf oder zwischen Lastwagenanhängern von Güterzügen die Grenze zu überqueren.

Innenminister Horst Seehofer will Kontrollen ausweiten

Derzeit gibt es einen Rückgang bei der Zahl der unerlaubten Einreisen an der deutsch-österreichischen Grenze. Im vergangenen Jahr haben 14.600 Menschen versucht, illegal einzureisen, wobei rund die Hälfte von ihnen zurückgewiesen wurde. In den ersten vier Monaten dieses Jahres zählte die Polizei knapp 3.800 unerlaubte Einreisen und 2.100 Zurückweisungen.



Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen hatte Deutschland als erstes Land des Schengenraums im September 2015 wieder Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt. Während die EU-Kommission darauf drängt, diese auslaufen zu lassen, will Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Kontrollen ausweiten.