CDU und CSU haben ihren Streit um den Umgang mit Flüchtlingen weitestgehend vertagt – und am Montag nur eine Einigung verkündet. Sie wollen zwei bestimmte Gruppen von Flüchtlingen nicht wieder ins Land lassen:

jene, die schon einmal in Deutschland waren, bei denen die deutschen Behörden aber schon abschließend geprüft haben, dass ein anderes EU-Land für ihren Asylantrag zuständig ist. Wenn sie erneut nach Deutschland kommen, sollen sie in dieses EU-Land in einem geordneten amtlichen Verfahren zurücküberstellt werden. Darauf hat sich die Kanzlerin festgelegt. In Deutschland wird also kein Asylverfahren für sie durchgeführt.

Jene, deren Asylantrag Deutschland bereits einmal rechtskräftig abgelehnt und mit Wiedereinreisesperre belegt hat. Ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgesprochenes befristetes Einreiseverbot kann bis zu fünf Jahre betragen. Befristet wird es entsprechend der "individuellen Umstände" des Flüchtlings. Im Schnitt greift die Bundespolizei nach eigenen Angaben seit Anfang 2017 pro Monat an der Grenze etwa 100 Personen mit Einreiseverbot auf.

Seehofer sieht folgendes Problem: Derzeit dürfen Menschen mit Einreisesperre dennoch ins Land, sobald sie erneut Schutz begehren.



Warum dürfen Menschen mit Einreiseverbot dennoch ins Land?

© Michael Heck Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Sie dürfen einreisen, weil sich ihr persönliches Schutzbedürfnis geändert haben könnte. "Das Einreise- und Aufenthaltsverbot stellt kein Hindernis für das Stellen eines Schutzgesuchs dar", erläutert ein Sprecher der Bundespolizei. Was auf den ersten Blick absurd wirkt, hat einen Grund: das europäische Recht, das die nationalen Regeln überwölbt. "Wer Schutz beantragt, für den gilt die Dublin-Verordnung", sagt die Juristin Nora Markard von der Universität Hamburg. Die Dublin-Verordnung verlange, dass der um Schutz ersuchte Mitgliedstaat zunächst prüft, wer für das Asylverfahren zuständig ist, oder dass er sich selbst für zuständig erklärt. So sieht es auch die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, die das deutsche Aufenthaltsgesetz als Grund dafür anführt. "Ein Zurückweisen ohne jegliche Prüfung ist rechtswidrig", sagt Geschäftsführer Günter Burkhardt.

Worum geht es bei der illegalen Einreise?

Eine weitere Gruppe, die schon heute in der Regel zurückgewiesen werden kann, sind Reisende, die keinen Pass oder Visum mit sich tragen und die kein Schutzbegehren äußern. Ihre Einreise wäre illegal, da sie ohne geeignete Papiere kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Das sind etwa Migranten, die durch Deutschland nach Dänemark oder anderswo weiterreisen wollen. Das betrachtet die Bundespolizei als Versuch der illegalen Einreise. Solche Reisenden werden an der deutschen Grenze zurückgewiesen.



Sobald sie aber Schutz begehren – etwa bekunden, Asyl beantragen zu wollen –, ist das Ergebnis dasselbe wie bei Schutzsuchenden mit Einreisesperre: Sie dürfen Deutschland betreten und die Polizei übergibt sie dem Bamf. Es wird also ein neues Verfahren in Gang gesetzt. Abhängig vom Ergebnis darf der Schutzsuchende bleiben oder er wird in einem geordneten Verfahre in ein anderes Land zurückgeschickt. Das kann das EU-Land sein, in dem er registriert wurde. Oder auch sein Herkunftsland, wenn dessen Behörden zustimmen.

Wie viele Asylbewerber wurden bereits abgewiesen?

Die Zahlen sind niedrig: Die Bundespolizei wies an der deutsch-österreichischen Grenze nach eigenen Angaben in diesem Jahr bisher 2.025 Menschen zurück. Im Gesamtjahr 2017 waren es 7.009 und im Jahr davor 15.735. Dabei erfasst die Behörde nicht statistisch, wegen welchen Sachverhalts dies geschah: illegaler Einreiseversuch oder Einreisesperre.

Zurückgewiesen werden können aber auch Menschen, die innerhalb des Landes aufgegriffen werden, weil sie etwa über die sogenannte grüne Grenze gekommen sind.

Das Bamf stellte außerdem von Januar bis April 21.523 Übernahmeersuchen an andere EU-Staaten aus, weil der Asylsuchende bei ihnen zuerst registriert wurde und damit die dortigen Behörden zuständig sind. In 14.652 Fällen stimmten die Mitgliedsstaaten der Übernahme auch zu. 3.178 Personen wurden in diese Länder zurückgesandt.



Was kommt noch?

Ab Juli strebt Seehofer an, alle zurückzuweisen, die erstmals an die deutsche Grenze kommen und die bereits in einem anderen EU-Land als Flüchtlinge registriert sind oder dort an der Grenze registriert wurden. Das Register dafür ist die sogenannte Eurodac-Datenbank, die Fingerabdrücke speichert.