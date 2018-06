An den harten Realitäten in Berlin kam der SPD-Landesparteitag nicht vorbei. Gleich zu Beginn sprangen ein paar Hausbesetzer aufs Podium, die sich ins Kellergeschoss des Andel’s-Hotel in Lichtenberg geschlichen hatten, in dem die Genossen am Sonnabend tagten. "Strafanträge fallen lassen", stand auf dem Plakat. "Weg mit der Berliner Linie", riefen die ungebetenen Gäste. Der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller musste etwas warten, bis er seine Eröffnungsrede halten konnte.

An diesem Tag wollte Müller als Vorsitzender der Berliner Partei wiedergewählt werden. Er habe im Vorfeld gehört, rief er in den Saal, "heute soll ich einen Denkzettel bekommen". Er frage sich nur, ob es das sei, was die Partei jetzt dringend brauche. Der SPD-Spitzenmann drohte den Genossen sogar ein bisschen: Er sei gern Landesvorsitzender der Berliner Sozialdemokraten, "aber ich muss es nicht sein". Am Ende blieb er es trotzdem. Zumal kein Gegenkandidat in Sicht war.

Allerdings blieb das Wahlergebnis für Müller weit hinter den 81,7 Prozent zurück, die der Berliner Regierungschef vor zwei Jahren bekommen hatte. Die Genossen nahmen ihren Parteichef beim Wort und erteilten ihm mit 64,9 Prozent einen gehörigen Denkzettel. Sein Versuch, in einer engagierten Eröffnungsrede die gesamte Partei in Mithaftung zu nehmen für die Senatspolitik und die katastrophalen Umfragewerte, kam bei vielen Parteifreunden nicht gut an. Auf den Gängen, vor dem Kongresssaal, schimpften viele Delegierte über Müller. Nach Verkündung des schmalen Wahlergebnisses für den Berliner Parteichef gab es nur wenig Beifall für Müller, der die Wahl annahm.

Zuvor hatte er versichert, nichts schön reden zu wollen. Dem fügte Müller in seiner Rede aber sofort hinzu: "Wir haben in den letzten 30 Jahren für die Menschen in Berlin so viel erreicht!" Er wolle sich nicht ständig entschuldigen und mit eingezogenem Kopf durch die Gegend laufen, weil dies und jenes falsch gelaufen sei, so Müller. Er wolle auch nicht aus der eigenen Partei hören, was in der Stadt nicht funktioniere.

"Auch ihr seid die Regierung"

Der SPD-Landeschef nahm seine Berliner Partei ausdrücklich in die Mitverantwortung. "Wir sind alle zusammen die SPD, und auch ihr seid die Regierung." Innerparteiliche Kritik in Form von Brandbriefen und Online-Aufrufen hält Müller für überflüssig. "Das brauchen wir nicht." Stattdessen forderte er die Landes-SPD auf, die Positionen sozialdemokratischer Senatsmitglieder zur Videoüberwachung gefährlicher Plätze, zum Neutralitätsgesetz und zu Hausbesetzungen nicht zu konterkarieren.

Auch die Bundespartei kritisierte Müller. Er habe Sorge, dass es in dieser Wahlperiode im Bund genauso weitergehe wie in der Vergangenheit. Die SPD sei fleißig und mache gute Vorschläge, sei in der großen Koalition aber wieder nicht erkennbar. Erneut griff der SPD-Landeschef die Politik des Bundesfinanzministers Olaf Scholz an. Es müsse mehr investiert werden, die schwarze Null sei ein Fetisch. Die Bundespartei müsse es auch ertragen, wenn das Land Berlin Bundesratsinitiativen zur Mietenpolitik einbringe, die über den schwarz-roten Koalitionsvertrag hinausgingen.