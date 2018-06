Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sieht ihre Partei im Streit zwischen den Schwesterparteien der Union in keiner Vermittlerrolle. "Die Probleme zwischen CDU und CSU können wir nicht lösen", sagte Nahles. "Die müssen sie selber lösen. Das allerdings erwarte ich auch." Alle Lösungen müssten mit der SPD dann in Übereinstimmung gebracht werden.



Beim Koalitionsausschuss werde man auch grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit innerhalb der Koalition ansprechen: "Für mich ist im Moment nicht erkennbar, ob beide in der Lage und willens sind, noch weiter in der Regierung konstruktiv zusammenzuarbeiten."

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD treffen sich am Dienstag zur ersten Sitzung des Koalitionsausschusses seit der Bundestagswahl. Dabei soll es vor allem um den Asylstreit zwischen CDU und CSU gehen. Nahles sagte, sie erwarte keine konkreten Ergebnisse. Aber es sei in der Regierung bei grundlegenden Konflikten üblich, dass man sich zusammensetze und berate.

Die CSU erwartet von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten zur Rücknahme von Migranten, die dort registriert werden und dann nach Deutschland weiterreisen. Andernfalls will Innenminister Horst Seehofer (CSU) ab Juli diese an den Grenzen zurückweisen lassen. Nahles sagte in Richtung CSU, es sei schlechter Stil, mit Ultimaten und roten Linien zu arbeiten.