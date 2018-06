Aus der Sitzung der CDU-Bundestagsabgeordneten ist zu hören, dass Merkel der CSU nun entgegenkommen will. Sie werde bilateral verhandeln mit jenen Ländern, die dem Migrationsdruck am stärksten ausgesetzt seien. Einzelne Länder nannte sie dabei nicht. Am stärksten betroffen in der EU sind seit Jahren Griechenland und Italien.



Aus der Sitzung hieß es weiter, Merkel habe klargestellt, dass sie zwischenstaatliche Abkommen nicht für den richtigen Weg halte. Sie sei nach wie vor Anhängerin des multilateralen Lösungsansatzes.



Sie wisse, dass dies nun ein ambitioniertes Vorhaben sei, sagte Merkel demnach in ihrem Schlusswort nach der stundenlangen Aussprache. Die Kanzlerin sicherte zu, nach dem EU-Gipfel in der Fraktion Bilanz zu ziehen und die Abgeordneten über den Stand ihrer Verhandlungen zu informieren. Am 2. Juli, dem Montag nach dem Gipfel, beginnt die Haushaltswoche des Parlaments mit den Fraktionssitzungen.