Im Streit über die Asylpolitik stehen bei CDU und CSU an diesem Montag wichtige Entscheidungen an. Die Führungsgremien beider Schwesterparteien beraten in Berlin und München über den Konflikt, der die große Koalition in Berlin spalten könnte.



In München kommt der CSU-Vorstand um zehn Uhr zusammen. Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer wird voraussichtlich die Zustimmung dafür erhalten, künftig Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. Offen ist aber, ab welchem Zeitpunkt dies umgesetzt werden soll. In Berlin trifft sich zunächst das Präsidium um neun Uhr und um elf Uhr kommt der Bundesvorstand der CDU zusammen.

Die CDU-Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt einen nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik ab. Sie setzt auf eine europäische Lösung und strebt bilaterale Abkommen mit Staaten wie Italien, Österreich oder Griechenland zur Zurückweisung von Flüchtlingen an.



Am Sonntagabend beriet sich Merkel in einem engen CDU-Führungszirkel über das weitere Vorgehen. Ergebnisse des fast siebenstündigen Treffens wurden nicht bekannt.

Unionsstreit - Mit oder ohne Merkel Die große Koalition könnte am Unionsstreit über die Asylpolitik zerbrechen. Unser Video zeigt, welche Szenarien sich daraus für den Bundestag ergeben. © Foto: John MacDougall, Getty Images

"Als Ganzes existenzgefährdend"

Vor den nun anstehenden Gesprächen forderten CDU-Politiker die Schwesterparteien zum Zusammenhalt auf. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans etwa warnt die CSU davor, den Fortbestand der Union aufs Spiel zu setzen. "Die Zuspitzung des Streits ist für die Union als Ganzes existenzgefährdend", sagt er der Funke Mediengruppe.



CDU-Innenstaatssekretär Günter Krings sagte: "Sollte es bei dieser Frage, in der wir gar nicht weit auseinander liegen, zu einem Bruch zwischen CDU und CSU kommen, wäre das schlimmer als der Kreuther Trennungsbeschluss von vor 40 Jahren." 1976 hatte die CSU-Landesgruppe im Bundestag beschlossen, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen.



Für ihre Haltung im Asylstreit mit der CDU hat die CSU laut einer Meinungsumfrage des Instituts Civey die Zustimmung einer großen Mehrheit der Bürger in Bayern. Dort befürworten fast 71 Prozent der Menschen einen Bruch der großen Koalition im Bund, wenn sich die CSU nicht mit ihrer Forderung durchsetzen sollte.

Spekulationen über Neuwahlen

Da der Unionsstreit zu einem Ende der Koalition führen könnte, wird bereits über Alternativen spekuliert. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte der Passauer Neuen Presse, dass seine Partei bei einem Zerbrechen der großen Koalition als Partner nicht zur Verfügung stehe: "Wir sind kein Notnagel. Ich wüsste auch nicht, was das für eine Koalition von wem mit wem werden könnte. Sollte die Regierung scheitern, müssten die Wählerinnen und Wähler bei Neuwahlen das Wort haben." Noch am Samstag hatte sein Co-Chef Michael Theurer erneute Gespräche über eine Regierungsbeteiligung nicht ausgeschlossen.



Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der Rheinischen Post: "An Spekulationen über Neuwahlen und Koalitionsoptionen will ich mich nicht beteiligen. Klar ist: Diese Regierungskrise ist fatal für Deutschland und Europa." Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte der Tageszeitung: "Wir haben genug deutlich gemacht, dass wir bereit sind, zu regieren." Es gebe allerdings große Unterschiede zur SPD und auch zur CDU.