Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat bei seinem Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt zu seinen umstrittenen Interview-Äußerungen Stellung genommen. Grenell habe sich bei dem "in offener Atmosphäre" geführten Gespräch mit Staatssekretär Andreas Michaelis "unglücklich über die Reaktionen" auf das Interview gezeigt, hieß es nach dem Treffen aus dem Auswärtigen Amt.

Nach der Kritik in Deutschland will sich Grenell nun um Entspannung bemühen. Der 51-Jährige sagte, er wolle "auch atmosphärisch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern" möglich werde. Grenell hatte es in einem Interview mit Breitbart als seine Aufgabe beschrieben, konservative Anti-Establishment-Bewegungen in ganz Europa zu stärken. "Ich möchte unbedingt andere Konservative in ganz Europa stärken", wurde Grenell zitiert. Später hatte er auf Twitter versichert, dass er nicht zur Unterstützung bestimmter Parteien oder Personen aufrufe, aber: "Ich stehe zu meinen Kommentaren, dass wir ein Erwachen von der schweigenden Mehrheit erleben – die die Eliten und ihre Blase ablehnt. Geführt von Trump". Die für einen Diplomaten höchst unüblichen Äußerungen sorgten für scharfe Kritik in Deutschland, mehrere Politiker warfen Grenell eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor.

Mittagessen mit Sebastian Kurz

Für Irritation hatte auch eine ungewöhnliche Einladung an den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gesorgt – einen Kritiker der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Grenell richtet während eines Berlin-Besuchs von Kurz am 13. Juni in seiner Berliner Residenz ein Mittagessen für den österreichischen Kanzler aus.

In der Bunten äußerte Grenell derweil Bewunderung für Merkels Politikstil. "Ich mag ihre Ernsthaftigkeit und ihre Herangehensweise an politische Dinge", sagte er.



Merkel möchte Trump sprechen

Die Stimmung in Deutschland nehme er genau wahr, erklärte der Diplomat und sagte mit Blick auf Trump: "Ich weiß, dass es viel Unterstützung für unseren Präsidenten gibt. Denn Amerikaner und Deutsche spielen im selben Team."

Merkel sagte bei einer Befragung im Bundestag, sie wolle die Causa Grenell nicht kommentieren. Aber sie werde Ende der Woche beim G7-Gipfel in Kanada mit Trump sprechen.

Unter anderem der frühere SPD-Chef Martin Schulz hatte die Ablösung Grenells gefordert und ihn als "rechtsextremen Kolonialoffizier" bezeichnet. "Wenn der Deutsche Botschafter in Washington sagen würde, ich bin hier, um die Demokraten zu stärken, dann würde er sofort rausgeschmissen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Grenell ist seit einem Monat Botschafter in Berlin und ein Vertrauter Trumps. Traditionell bemühen sich Botschafter um diplomatische Zurückhaltung. Schon kurz nach seinem Amtsantritt hatte Grenell Irritationen ausgelöst, als er deutsche Unternehmen aufforderte, nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen auf weitere Geschäfte im Iran zu verzichten.