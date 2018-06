Nach dem erbitterten Unionsstreit über die Asylpolitik bekommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) positive Signale aus ihrer Fraktion für die Ergebnisse, die sie beim EU-Gipfel erzielt hat. CSU-Vize Manfred Weber sagte dem Münchner Merkur: "Sie hat geliefert". Der Gipfel sei ein großer Schritt. Europa bleibe "der Kontinent der Humanität, aber wir sorgen an der Außengrenze für Ordnung. Da lese ich viel CSU-Politik heraus." Dies habe Merkel in Brüssel umgesetzt.



Weber rief seine Partei dazu auf, die Beschlüsse positiv zu bewerten. "Die CSU hat Europa kräftig aufgerüttelt. Das ist ein großer Erfolg", betonte der Europapolitiker. "Wenn wir jetzt zeigen, dass wir diese Papiere beherzt mit Leben erfüllen, gewinnen wir das Vertrauen der Menschen in Europa zurück."



Unionsfraktionschef Volker Kauder begrüßte die EU-Gipfelbeschlüsse von Brüssel als überraschend umfassendes Ergebnis. "Ein solches Ergebnis war vor Wochen nicht zu erwarten gewesen", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Merkel habe "das in Europa vorangetrieben, was wir in der Union wollen und was auch in der Koalitionsvereinbarung so angesprochen ist: die Migration besser zu steuern und zu begrenzen".

In der Nacht zu Freitag hatten sich die Staats-und Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedsstaaten zu einer Verschärfung der europäischen Asylpolitik durchgerungen. Zugleich schloss die Kanzlerin eine trilaterale Vereinbarung mit Griechenland und Spanien über die Rückführung von Migranten und kündigte ähnliche Vereinbarungen mit einer "Vielzahl von Ländern" an. Ausgehandelt werden soll diese dann von den Innenministern der Staaten – also auch von Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Dobrindt: Nationale Maßnahmen weiter notwendig

Der CSU-Chef war es auch, der den Streit mit der Kanzlerin über die Asylpolitik der Bundesregierung hatte eskalieren lassen. Als Teil seines bis heute nicht präsentierten sogenannten Masterplans Migration wollte er all jene Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert wurden, direkt an der deutschen Grenze abweisen lassen. Von einem solchen Alleingang wollte er nur absehen, wenn die Kanzlerin zum Wochenende "wirkungsgleiche" Lösungen vorlegt. Während ihrer Abschlusspressekonferenz in Brüssel sah Merkel genau dies erreicht: "Wenn das alles umgesetzt wird, dann ist das mehr als wirkungsgleich", sagte sie, griff damit eine Formulierung von Seehofer auf und fügte hinzu: "Dann ist das ein wirklich substanzieller Fortschritt."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will trotz der Beschlüsse des EU-Gipfels an Seehofers Plan festhalten, bestimmte Migranten an der Grenze abzuweisen. Der Europäische Rat habe den Kurs der CSU "bestätigt, europäische Lösungen und nationale Maßnahmen zu verbinden", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir sind bereit, das aufzugreifen, und halten nationale Maßnahmen weiter für notwendig."

Laschet: "Ich hoffe, Alleingänge sind vom Tisch"

In seinem Interview mit der Rheinischen Post ging Unionsfraktionschef Kauder auf den Streit mit der bayerischen Schwesterpartei nicht ein. Allerdings unterstrich er, dass die Staats- und Regierungschefs der EU "nach Jahren der Meinungsunterschiede erkannt haben, dass es nur eine gemeinsame Antwort auf die Fluchtbewegungen geben kann". Insgesamt komme man so "zu einer besseren Ordnung in Europa".

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der auch stellvertretender CDU-Vorsitzender ist, begrüßte die Beschlüsse von Brüssel, mit denen die EU "Handlungsfähigkeit und Einigkeit bewiesen" habe. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er: "Ich hoffe, dass jetzt alle zur Sachlichkeit zurückkehren und nationale Alleingänge vom Tisch sind."