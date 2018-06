Hülya

"Natürlich wähle ich die AKP! Bisher habe ich alles, was die Partei zustande gebracht hat, unterstützt. Das werde ich auch weiterhin tun, weil es gut ist, wie Erdoğan vorgeht! Von Politik verstehe ich zwar nicht so viel, auch wegen meines jungen Alters. Aber nach dem, was ich aus der Türkei bezüglich der positiven Änderungen im Land so gehört habe, finde ich, dass es keine bessere Regierung geben kann. Die Wirtschaft floriert, es gibt mehr Arbeitsplätze und so. Das Gesundheits- und Bildungswesen hat sich auch sehr verbessert. Die üble Nachrede, die Erdoğan und seine Partei ertragen müssen, basiert lediglich auf Neid. Vor allem die ganzen medialen Lügen, die uns aufgetischt werden, sind haarsträubend. Je richtiger und wichtiger der politische Weg eines Landes ist, desto mehr Neider möchten den Erfolg der führenden Partei sabotieren. Macht jemand etwas falsch, interessiert sich niemand dafür, aber wehe dem, der die Wahrheit spricht! Das ist immer so. Nicht nur Erdoğan hat damit zu kämpfen. Natürlich kann nicht immer alles richtig sein, was die AKP macht, aber alles in allem ist der Weg, den Erdoğan den Türken vorgibt, der einzig vernünftige. Die AKP wird es allen zeigen!"