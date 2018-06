Zwei CDU-Stellvertreter und Ministerpräsidenten stützen den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Auseinandersetzung mit der CSU um die Flüchtlingspolitik. Armin Laschet, Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, man habe schon viele Zugeständnisse gemacht und könne viele Kompromisse schließen: "Aber der europäische Geist gehört zur Seele der CDU. Die werden wir nicht verkaufen." Laschet berief sich auf die Tradition der Unionsparteien: "Ein Bruch mit der Tradition von Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und Theo Waigel ist mit uns nicht zu machen."

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte ebenfalls der FAS: "Der Vorschlag von Angela Merkel ist vernünftig, und diese zwei Wochen zu nutzen, ist für niemanden eine Zumutung. Glaubt jemand, dass in Deutschland etwas besser wird, dass wir deutsche Interessen in Europa und in der Welt besser durchsetzen, wenn die Einheit der Union zerschlagen wird?" Diese Einheit sei die Grundlage einer stabilen Regierung in Deutschland und für die Handlungsfähigkeit in Europa. "Blickt man in die Welt, brauchen wir zwingend diese Handlungsfähigkeit", sagte Bouffier.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der Zeitung: "Wir sind nicht auf Streit innerhalb der Union aus. Aber die Erwartung der Bürger an den Bundesinnenminister ist, jetzt konsequent zu handeln. Wir müssen in der Sache dringend vorankommen, wir erfahren dafür auch großen Zuspruch. Immer wieder hören wir von den Menschen: Bitte nicht umfallen."

Habeck schließt Zusammenarbeit mit CSU aus

Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen warf der CSU Populismus, Verantwortungslosigkeit, eine Spaltung der Gesellschaft und eine Gefährdung Europas vor. Die CSU betreibe ein "schmutziges, populistisches Spiel für die vermeintlich schnelle Wählerstimme", sagte Kohnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt würden aus egoistischen Motiven alles aufs Spiel setzen, um die Koalition zu sprengen: "Die einzige Bedrohung für unseren Rechtsstaat sind konservative Politiker, die den Menschen Angst einjagen und behaupten, dass Recht und Ordnung wiederhergestellt werden müssten."

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hält die Forderung von Innenminister Seehofer zur Zurückweisung von Migranten für "grundlegend rechtswidrig". Ein schneller Blick in die Fingerabdruckdatenbank Eurodac genüge nicht für eine Abweisung, sagt die Vizepräsidentin des Bundestags dem Tagesspiegel. Stattdessen sei eine ordentliche Prüfung durch die zuständigen Instanzen erforderlich.

Lindner sieht FDP näher bei der CSU

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck sagte, es gehe in der Frage um die Zurückweisung von Asylbewerbern nicht um einzelne Paragraphen, "sondern es geht tatsächlich darum, die Prinzipien der Politik bis hin zu Konrad Adenauer zurück zu verschieben". Das sei eine Abkehr von dem Versprechen, dass Europa ein Friedensprojekt sei. Wenn die Koalition zerbreche, müssten die Grünen stehen, sagte Habeck. Die Partei sei nicht gespalten und müsse dem Rechtsruck etwas entgegensetzen. Eine Zusammenarbeit mit der CSU, etwa bei einem neuen Anlauf für ein Jamaika-Bündnis, schloss Habeck aus.

Auch FDP-Chef Christian Lindner zeigte keine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis. Er twitterte: "Die Programme haben sich nicht geändert. Und im aktuellen Asylstreit sind wir näher bei der CSU als bei Frau Merkel und den Grünen." Er forderte "Mut zur Klarheit" von seiner Partei. Zuvor hatte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer der Augsburger Allgemeinen gesagt: "Sollte die große Koalition scheitern, wäre all das zusammengenommen eine so neue Situation, dass es natürlich auch neue Gespräche über die Zukunft geben müsste. Wir sind bereit zur Verantwortung."