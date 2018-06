Regierungskrise - CDU und CSU vertagen Asylstreit Die CSU hat Kanzlerin Angela Merkel bis Ende Juni Zeit gegeben, um Lösungen in der Asylpolitik zu finden. Merkel warnte Innenminister Horst Seehofer vor Alleingängen. © Foto: Florian Gaertner/Photothek

Die Spitzen von CDU und CSU haben sich darauf geeinigt, ihren Streit über die Asylpolitik um zwei Wochen zu vertagen. Das gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer am Nachmittag in getrennten Pressekonferenzen bekannt. Merkel hat demnach bis zum EU-Gipfel Ende Juni Zeit, eine europäische Lösung sowie bilaterale Abkommen mit anderen Ländern zu schließen. Um diese Frist hatte sie gebeten, die CSU räumte sie ihr ein.

Im Kern des Streits geht es um die mögliche Abweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze. Seehofer will Migranten abweisen, die in anderen EU-Ländern registriert sind. Dieser Streit ist durch den heutigen Kompromiss bei Weitem nicht ausgestanden. Seehofer sagte in München, in der Frage sehe er einen "grundlegenden Dissens" mit der Kanzlerin.



Seehofer ergänzte: "Es geht neben der Funktionsfähigkeit eines Rechtsstaats auch um die Glaubwürdigkeit meiner Partei." Die CSU sei für eine europäische Lösung – aber wenn diese nicht möglich sei, müsse es Zurückweisungen an der deutschen Grenze geben. "Ich bin jedenfalls fest entschlossen, dass dies realisiert werden soll, wenn die europäischen Verhandlungen keinen Erfolg bringen."

Der Bundesinnenminister sagte weiter, er bedauere, dass die Frist von zwei Wochen für so viel Faszination sorge. Es gehe "nur vordergründig" um diese zwei Wochen, "in der Substanz" gehe es um die grundlegenden Fragen des Streits.

Merkel verweist auf Richtlinienkompetenz

Merkel wiederum warnte Seehofer vor Alleingängen: Es sei eine "Frage der Richtlinienkompetenz", in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, sagte Merkel. Die Kanzlerin zog damit im Konflikt mit Seehofer eine klare rote Linie. Die Richtlinienkompetenz ist im Grundgesetz verankert und obliegt der Bundeskanzlerin. Damit ist gemeint, dass die Bundesminister zwar im Rahmen ihrer Ressorts selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten – jedoch immer innerhalb der Richtlinien, die die Kanzlerin vorgibt.

Merkel will die CDU-Spitzengremien am 1. Juli, unmittelbar nach dem EU-Gipfel, über mögliche Ergebnisse informieren. Auf ihrer Pressekonferenz in Berlin sagte sie, CDU und CSU hätten das gemeinsame Ziel, den Zustrom von Flüchtlingen zu vermindern. Dabei wolle die CDU aber nicht unilateral, unabgesprochen und zulasten Dritter handeln. Eine unabgestimmte Zurückweisung von Flüchtlingen könne einen Dominoeffekt auslösen und die europäische Einigung gefährden. Sie sagte zudem, dass es sich lohne, CDU und CSU beieinanderzuhalten.

Dennoch sehe sie weiterhin die Grundlage für eine Zusammenarbeit mit Seehofer. Eine Kanzlerin und ein Innenminister müssten gesprächsfähig sein, sagte die CDU-Vorsitzende nach Beratungen ihrer Parteigremien in Berlin. Dies sei nicht einfach, aber dies sei gegeben.



"Wir haben diese ganze Thematik Migration noch nicht im Griff"

In München sagte Seehofer unterdessen, er werde in der Flüchtlingspolitik weiter eine harte Linie verfolgen. "Wir haben diese ganze Thematik Migration noch nicht wirklich im Griff", sagte er nach den Beratungen der CSU-Spitzengremien. Es habe zwar Verbesserungen gegeben, aber er könne der Bevölkerung nicht sagen, dass "Rechtssicherheit gewährleistet" sei. "Hier müssen wir noch sehr viel arbeiten", sagte Seehofer.

Im Grundsatz bestätigte der Bundesinnenminister die Einigung mit der Kanzlerin. Für Anfang Juli will Seehofer die von ihm geplanten Zurückweisungen bestimmter Flüchtlinge an der deutschen Grenze vorbereiten. "Sofort" will Seehofer allerdings dafür sorgen, dass mit Einreisesperren belegte Menschen ab sofort nicht mehr nach Deutschland kommen können. Es sei "ein Skandal, wenn Menschen eine Einreisesperre haben und trotzdem in die Bundesrepublik einreisen", sagte er in München.

Normalerweise darf man nicht nach Deutschland einreisen, wenn man die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex nicht erfüllt. Zu den Voraussetzungen zählen unter anderem ein gültiges Reisedokument und der Besitz eines gültigen Visums.

Wenn ein Ausländer ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, gilt ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot in Deutschland. Über die Länge des Verbots wird nach Ermessen entschieden. Nach einer strafrechtlichen Verurteilung, einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder einem wiederholten Verstoß verlängert sich die Frist deutlich. Hier gibt es der Bundespolizei zufolge in der aktuellen Praxis die Ausnahme: "Das Einreise- und Aufenthaltsverbot stellt kein Hindernis für das Stellen eines Schutzgesuchs dar."