Im Streit der Unionsparteien über die Asylpolitik in Deutschland hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet gefordert, den Konflikt rasch beizulegen. In den Tagesthemen der ARD warnte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Montagabend, dass der Streit die politische Extreme stärkt. Anstelle von Konfrontation müssten sachliche Lösungen gesucht werden.



Die Frist von zwei Wochen, auf die sich die CSU und die Kanzlerin für eine europäische Lösung geeinigt hatten, könne nicht als Ultimatum bezeichnet werden: "Ultimaten gibt's schon mal gar nicht", sagte Laschet. "Man stellt der CDU Deutschlands keine Ultimaten und man stellt erst recht der Bundeskanzlerin keine Ultimaten." Er sei davon überzeugt, dass in Gesprächen mit europäischen Partnern "Ergebnisse erzielbar" sind. Auch der CDU-Politiker Stephan Harbarth sprach sich dafür aus, Angela Merkel ausreichend Zeit zu geben. Es komme im Augenblick "gewiss nicht auf zwei oder drei Wochen an".

Am Montag hatte die CSU der von Angela Merkel vorgeschlagenen Frist von zwei Wochen zugestimmt, in der die Kanzlerin mit anderen EU-Staaten bilaterale Vereinbarungen für den Umgang mit Asylbewerbern treffen will. Am Montagabend hatte sich Merkel mit dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte getroffen, am Dienstag will sie mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen. Am 28. und 29. Juni findet dann ein EU-Gipfel statt, am 1. Juli will die CDU-Spitze über die Lösungen beraten. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden können, plant die CSU unter der Führung von Bundesinnenminister und Parteichef Horst Seehofer, Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land bereits registriert sind, an den deutschen Grenzen zurückzuweisen – notfalls auch im nationalen Alleingang. Vorkehrungen dafür sollen bereits jetzt getroffen werden. Merkel lehnt dieses Vorgehen ausdrücklich ab. Mit einem Verweis auf ihre Richtlinienkompetenz drohte die CDU-Chefin indirekt damit, Seehofers Pläne auszubremsen.



Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützte Seehofer erneut und verlangte "endgültige Lösungen". Dass diese auf dem EU-Gipfel gefunden werden könnten, bezweifelte er: "Wir glauben nicht daran, dass innerhalb von zwei Wochen europäische Lösungen zustande kommen – das hat drei Jahre lang nicht funktioniert." Eine gemeinsame europäische Regelung dürfe "nicht wieder auf die lange Bank geschoben werden." Deutschland brauche "keine Scheinlösungen, sondern echte Grenzsicherungen". Sollte auf dem Gipfel keine Einigung erzielt werden, trete aus Sicht der CSU "natürlich ein Automatismus" ein, sagte Söder und widersprach auch damit der Haltung der Kanzlerin.



Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen, forderte die Bundesregierung unterdessen auf, Seehofers Pläne zum Asylrecht zu veröffentlichen. "Dass niemand diesen sogenannten 'Masterplan' kennt, ist ein Skandal", sagte sie der Funke Mediengruppe. Der FDP-Politiker Marco Buschmann bezeichnete den EU-Gipfel Ende Juni als "Schicksalstag" und verlangte eine anschließende Regierungserklärung.



Armin Laschet - „Nationale Alleingänge sind mit CDU-Politik nicht vereinbar“ Armin Laschet zufolge hat Angela Merkel keinen Spielraum, im Asylstreit auf die CSU zuzugehen. Europäische Lösungen seien der einzige Weg, sagt der CDU-Vize. © Foto: REUTERS/Axel Schmidt