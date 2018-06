Immer wenn Ursula von der Leyen bei ihrem zweitägigen Washington-Besuch "Donald Trump" sagt, schwingt ein bisschen "Markus Söder" mit. Nicht wegen ähnlicher Machtfülle – obwohl: Wer weiß schon, wie Söder denkt? Sondern weil der Zweite sich zuletzt verdächtig nach dem Ersten angehört hat. Und das so sehr, dass von der Leyen sogar vor dem Weißen Haus den Söder im Unterton nicht loswird.

Der Sitz des US-Präsidenten macht sich als pittoreskes Hintergrundbild selbst dann gut, wenn man als deutsche Verteidigungsministerin Zaungast bleiben muss und den geheiligten southern lawn hinter der Absperrung nicht betreten darf. Also positioniert sich von der Leyen exakt dort, wo sich normalerweise die White-House-Korrespondenten für ihre Aufsager aufbauen, um in deutsche Fernsehkameras und deutsche Diktiergeräte hinein eine Botschaft zu verkünden, die zu Hause gefälligst ankommen soll: "Wollen wir die großen Probleme in der Welt gemeinsam mit unserer multilateralen Ordnung angehen oder soll von jetzt an gelten: jeder gegen jeden?" Sie hätte auch sagen können: Merkel oder Trump und: Merkel oder Söder: internationale Kooperation oder nationale Alleingänge – was wollen wir eigentlich?

Von der Leyen ist in die US-Hauptstadt gereist, um vor dem Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli der Kritik Trumps, Deutschland leiste zu wenig für die Sicherheit des Westens, ihre Sicht der Dinge entgegenzuhalten. Und die lautet: Verteidigungsausgaben in Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind zwar nicht die versprochenen 2 Prozent, aber fast.

Mitgenommen im Gepäck hat sie die Regierungskrise in Berlin, das schwere Zerwürfnis zwischen der Kanzlerin und der CSU. Insbesondere die Bemerkung des bayerischen Ministerpräsidenten, wonach sinngemäß mit dem multilateralen Gedöns in der Flüchtlingsfrage jetzt mal gut sei und nationale Lösungen her müssten, hat von der Leyen ins Mark getroffen. Das Selbstverständnis von 70 Jahren deutscher Nachkriegspolitik, wonach die Zukunft des Landes in Europa liege, mal soeben im bayerischen Landtagswahlkampf in die Tonne zu treten, macht von der Leyen ähnlich fassungslos wie ein US-Präsident, der als Twitter-Sponti Weltpolitik macht.

Erstaunliche Parallelen mit der CSU

Lässt man sich darauf ein, in Söder einen Franken-Trump zu sehen, so stellen sich weitere erstaunliche Parallelen zwischen von der Leyens Gesprächspartnern in Washington und den Merkel-Widersachern in Berlin und München ein. Trumps Sicherheitsberater John Bolton und US-Außenminister Mike Pompeo kommen dabei die Rolle von Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer zu: Scharfmacher, die an den Argumenten der anderen Seite nicht wirklich interessiert sind und nur einem Ziel folgen: Bei Bolton und Pompeo lautet dies, den Willen ihres Präsidenten zu exekutieren – und die zwei Prozent von den Deutschen ultimativ einzufordern. Und bei Dobrindt und Scheuer, alles zu tun, damit die CSU in Bayern ihre absolute Mehrheit rettet. Wenn man dafür die Kanzlerin stürzen muss, dann ist das eben so. Dass die lange Zeit als mögliche Merkel-Nachfolgerin gehandelte von der Leyen dann aus dem Kanzlerspiel ist, ist ihr völlig klar. Eine nach rechts rückende Union wählt keine Kanzlerin, die links von Merkel steht.

Von der Leyens dritter Gesprächspartner, US-Verteidigungsminister James Mattis ist bei diesem Vergleich der gemäßigte Christsoziale, der sich in aufgewühlter Stimmung darauf einlässt, nicht per se alles schlecht zu finden, was die andere Seite einbringt, ein Mann wie etwa der CSU-Europapolitiker Manfred Weber. Und so hört sich Mattis nicht nur die Argumente von der Leyens an, warum die zwei Prozent nur sehr bedingt aussagen, was man für die Nato leistet – er trägt sie sogar selbst vor US-Medien vor: Deutschland sei nach den USA der zweitgrößte Truppensteller in der Nato, leiste in absoluten Zahlen die zweithöchsten Einlagen, übernehme in Afghanistan und Litauen Führungsaufgaben für das Bündnis und werde bis 2024 seinen Verteidigungsetat binnen eines guten Jahrzehnts um 80 Prozent gesteigert haben. Ohne ein Wort der Illoyalität stellt sich Mattis damit gegen das simple Vorgehen seines Präsidenten, die zwei Prozent Ausgaben so groß an die Nato-Wand zu malen, dass dahinter jeder andere Beitrag verschwindet.

Wie irrelevant die Bemessung allein am Zwei-Prozent-Ziel sein kann, belegt eine neue Studie des Washingtoner Thinktanks Center for Strategic and International Studies (CSIS). Das von Trump gelobte Griechenland erreichte seine zwei Prozent Militärausgaben am BIP durch den Einbruch der Wirtschaft. In der Liste der Truppensteller für Auslandseinsätze bildet Trumps Musterland das Schlusslicht.

Republikaner kritisieren offen ihren Präsidenten

Wenige Stunden vor ihrer Abreise macht von der Leyen dann noch eine Erfahrung, die sie mit wohl noch weniger Zuversicht nach Hause fliegen lässt, als sie gekommen ist. Beim Treffen mit Senatoren und Abgeordneten des Repräsentantenhauses stellt sie verblüfft fest, wie harsch und offen selbst Republikaner ihren Präsidenten kritisieren. Dafür, wie verantwortungslos er jahrzehntealte Verbindungen zerschlage. Dafür, dass er gemeinsame Werte verachte. Dafür, mit welcher Ignoranz er auf lange Sicht hin seinem eigenen Land Schaden zuführe.

Christsoziale, die ähnlich über ihre eigene Führung denken und reden, hat von der Leyen noch nicht getroffen. Wo auch?