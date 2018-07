Die tunesische Justiz hat die Zuständigkeit für den aus Deutschland abgeschobenen Sami A. reklamiert. A. sei tunesischer Staatsbürger und seit Januar 2018 wegen Terrorverdachts in Tunesien zur Fahndung ausgeschrieben, sagte ein Sprecher der Antiterror-Staatsanwaltschaft. "Wir haben eine souveräne Justiz, die gegen ihn ermittelt." Diese Ermittlungen müssten abgewartet werden. Sami A. steht im Verdacht, ein ehemaliger Leibwächter des früheren Al-Kaida-Führers Osama bin Laden zu sein.



A. sei nach seiner Abschiebung aus Deutschland in Untersuchungshaft genommen worden und werde von Antiterror-Richtern vernommen, sagte der Sprecher. Er sei in Tunesien bereits aktenkundig. Der Sprecher sagte weiter, seine Äußerungen beträfen allein die juristische Seite des Falls. Zur politischen Frage einer möglichen Rückholung A.s nach Deutschland wollte sich der Sprecher nicht äußern. Die tunesischen Behörden ermitteln nach eigenen Angaben, ob A. an extremistischen Aktivitäten in Deutschland beteiligt gewesen ist.

Der mutmaßliche Islamist Sami A. war am Freitagmorgen aus Düsseldorf nach Tunesien abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen stufte die Abschiebung jedoch als "grob rechtswidrig" ein, weil A. in seinem Heimatland Folter drohe. Das Gericht entschied, dass der Abgeschobene wieder nach Deutschland zurückgebracht werden müsse. Das NRW-Flüchtlingsministerium will allerdings gemeinsam mit der Bochumer Ausländerbehörde gegen den Gelsenkirchener Beschluss vorgehen.

Die Anwältin von Sami A., Seda Basay-Yildiz, sieht keine Gründe, die gegen eine Rückkehr ihres Mandanten nach Deutschland sprechen. Sobald A. in Tunesien freigelassen werde, müsse ihm die deutsche Botschaft ein Visum zur Rückkehr nach Deutschland ausstellen, sagte Basay-Yildiz. Das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht habe diesen Weg als praktikabel dargestellt. A. könne dann in Deutschland bei der Ausländerbehörde vorstellig werden. "Nach meiner Erkenntnis gibt es kein Verfahren gegen meinen Mandanten", hieß es von der Anwältin weiter. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft in Deutschland war mangels hinreichenden Tatverdachts in der Vergangenheit eingestellt worden.



Flüchtlingshilfswerk UNHCR lobt den deutschen Rechtsstaat

A. ist von deutschen Behörden als sogenannter Gefährder eingestuft worden. Er war 1997 zum Studium nach Deutschland eingereist, machte aber keinen Abschluss. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2000 eine militärische Ausbildung in einem Lager von Al-Kaida erhalten zu haben. Zeitweise soll er zur Leibgarde Osama bin Ladens gehört haben. Seit 2005 lebte er mit Frau und Kindern in Bochum. In Deutschland soll er als salafistischer Prediger aktiv gewesen sein.



Der Tunesier bestreitet die Vorwürfe, die gegen ihn vorgebracht werden. Er sei nie in Afghanistan oder in einem Ausbildungslager von Al-Kaida gewesen und habe nie Bin Laden gedient.



Dass ein Gericht die Rückholung von A. angeordnet hat, zeigt laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Qualität des deutschen Rechtsstaats. Jeder Asylsuchende habe ein Anrecht auf ein korrektes Verfahren, sagte der Sprecher der UNHCR-Vertretung Deutschland, Chris Melzer. Wenn das Verwaltungsgericht zum Schluss gekommen sei, die Abschiebung von Sami A. verletze grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien, dann sei es richtig, diese Fragen zu klären. Das heiße jedoch nicht, dass dieser Mensch nicht doch abgeschoben oder nicht zurückgeholt werde, sagte er.

AfD hofft auf tunesische Behörden

Die AfD hofft, dass die tunesischen Behörden die Rückkehr von Sami A. nach Deutschland verhindern werden. "Es besteht die Gefahr, dass deutsche Gerichte durch solche Entscheidungen zum Totengräber des Rechtsstaats werden", sagte etwa Alexander Gauland, Co-Vorsitzender der Partei. "Offensichtlich muss man auf das Verantwortungsbewusstsein der tunesischen Behörden setzen", sagte Alice Weidel, Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Der Fall zeige in erschreckender Weise auf, wie sehr sich Behörden und Gerichte vom gesunden Menschenverstand entfernt hätten.

Auch der Vorsitzende des Amri-Untersuchungsausschusses des Bundestags, Armin Schuster (CDU), plädierte dafür, A. vorerst nicht nach Deutschland zurückzuholen. Zunächst sollte die nächste Instanz entscheiden, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung. "Da habe ich keine schlaflosen Nächte. Immerhin handelt es sich um einen ausreisepflichtigen Gefährder mit Al-Kaida-Ausbildung."



Die FDP bezeichnete den Rechtsstreit um die Abschiebung als "Stück aus dem Tollhaus". Zwar sei das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu respektieren, sagte die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Linda Teuteberg. "Allerdings muss es in Deutschland möglich sein, Gefährder in ihr Herkunftsland abzuschieben."

Dafür seien bessere Rückführungsabkommen und eine engere Zusammenarbeit mit den Maghreb-Staaten nötig, sagte Teuteberg. "Jenseits der Frage nach der Verantwortung für das Desaster im Fall Sami A. müssen wir uns auch grundsätzlich die Frage stellen, wie Entscheidungen und Verfahren verbessert werden können, um die Ausreisepflicht effektiv durchzusetzen."