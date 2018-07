SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat ihren Bundestagsabgeordneten einem Bericht zufolge Schichtdienst im Parlament verordnet. Damit wolle sie gegen häufige Abwesenheit im Bundestag vorgehen und eine "Grundpräsenz im Plenum" erreichen, berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen entsprechenden Beschluss. Demnach will die SPD unter anderem verhindern, dass die AfD niedrige Präsenzquoten politisch für sich nutzen kann.

Dem Bericht zufolge teilt Nahles die 153 Abgeordneten ihrer Fraktion in drei Gruppen ein, die sich mit unterschiedlichen Aufgaben abwechseln sollen: Eine habe Dienst im Plenum, die zweite halte sich in Rufbereitschaft und könne bei Bedarf innerhalb einer Viertelstunde anwesend sein. Die dritte Gruppe müsse nur bei besonderen Anlässen vor Ort sein.



Zu Beginn jeder Sitzungswoche sollen die Genossen an ihre Dienste erinnert werden, heißt es in dem Bericht. Halten sich die Abgeordneten nicht an die Regeln, drohten ihnen "weitergehende Maßnahmen zur Sicherung einer angemessenen Präsenz", zitiert der Spiegel aus dem Beschluss. Die Anwesenheit solle regelmäßig analysiert und ausgewertet werden. Abwesenheiten würden nur in Ausnahmen erlaubt, etwa bei Krankheit oder wichtigen Terminen.

Ähnliche Maßnahmen bei der Union?

Die Regeln treten laut Spiegel nach der Sommerpause in Kraft. Auch die Union denke über ähnliche Vorschriften nach.

Die AfD hatte die anderen Parteien im Bundestagswahlkampf vergangenes Jahr wiederholt dafür kritisiert, im Bundestag abwesend zu sein und ihre Aufgaben nicht ernst zu nehmen. Tatsächlich habe sich die Präsenz im Plenum durch dem Einzug der AfD ins Parlament erhöht, hieß es nach der Wahl von der SPD. Grund sei, dass man den Rechtskonservativen nicht das Feld überlassen wolle. Allerdings ist auch die AfD nicht bei jeder Sitzung in großer Zahl vor Ort. Das kann sie auch gar nicht, denn oftmals überschneiden sich Ausschüsse und Plenarsitzungen. Dazu kommen Tagungen der Fraktionen, Unterausschüsse und andere Gremien.

Die AfD-Fraktion forderte im April in einem Antrag, den Sitzungszeitplan zu entzerren. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Frank Sitta bezeichnete den Antrag damals allerdings als "Populismus in Reinform". Er fuße auf der Irreführung, "als wäre eine hohe Präsenz im Plenum irgendeine Form von Leistung". Nötig sei vielmehr, dass Abgeordnete auf die Expertise der anderen Fraktionskollegen vertrauten. "Sitzen ist keine qualitative Arbeit", sagte Sitta.