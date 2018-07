Asylkompromiss der Union - Keine Einigung im Koalitionsausschuss Bei den Beratungen im Koalitionsausschuss hat es bislang keine Beschlüsse gegeben. Laut SPD-Chefin Andrea Nahles sei die Koalition aber auf gutem Weg zu einer Einigung. © Foto: Carsten Koall/dpa

Der Koalitionsausschuss aus Union und SPD um Bundeskanzlerin Angela Merkel hat seine Beratungen über den Asylkompromiss der Union vertagt. Die Gespräche endeten nach etwa zweieinhalb Stunden ohne Beschlüsse. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte nach dem Treffen, die Runde habe in der gesamten Themenbreite Fortschritte erreicht. Es habe intensive Gespräche mit der Unionsspitze gegeben, "wir sind aber noch nicht ganz zusammen", sagte Nahles. Man wolle am Donnerstagabend erneut in dem Ausschuss beraten.



Nahles bat ihre Partei "um ein Stück weit Vertrauen für die nächste Zeit". Was auch immer die SPD mit der Union in der Flüchtlingspolitik vereinbaren werde, werde weder dem Koalitionsvertrag noch dem Fünf-Punkte-Plan der SPD widersprechen. Andernfalls werde sie nicht zustimmen. Die SPD wolle ihren Fünf-Punkte-Plan durchsetzen, "Punkt für Punkt", sagt Nahles weiter.



Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zeigte sich überzeugt, dass die Koalition zu guten, pragmatischen und gesetzlich ordentlichen Regelungen kommen werde. "Wir brauchen noch etwas Zeit, um das präzise zu machen", sagte er. Mit einem politischen Bekenntnissatz sei es nicht getan. Es brauche rechtssichere Lösungen. Auch aus der Union hieß es im Anschluss an die Beratungen, es habe gute Gespräche in einer guten Atmosphäre gegeben. Man sei gut vorangekommen.

Bei den Beratungen ging es unter anderem um die Pläne der Union, an der deutsch-österreichischen Grenze Transitzentren einzurichten, aus denen heraus registrierte Asylbewerber in die zuständigen EU-Länder abgeschoben werden können. Das würde vor allem Griechenland und Italien betreffen. Sollten mit den betroffenen Ländern keine Verwaltungsabkommen darüber zustande kommen, sollen die Asylbewerber direkt an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden. Allerdings steht die Zustimmung der betroffenen EU-Länder noch aus.



Österreich steht den Plänen bislang skeptisch gegenüber. Wenn die SPD den Beschluss der Union mittrage, sehe die österreichische Regierung sich zu "Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen" veranlasst, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Seine Regierung sei "sicherlich nicht bereit, Verträge zulasten Österreichs abzuschließen".