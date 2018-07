Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen im Unionsstreit im Liveblog.

Die Spitzenpolitiker von CDU und CSU wollen in der CDU-Parteizentrale beraten, wie sich der Streit in der Fraktion beenden lässt. Neben Merkel und Seehofer nehmen daran unter anderem die Generalsekretäre sowie stellvertretende Parteichefs und die Spitzen der Bundestagsfraktion teil. Das für 17 Uhr angekündigte Treffen hatte sich verzögert, weil sich der Führungszirkel der CSU länger als vorgesehen beraten hat.

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer betrat gegen 17.40 Uhr das Konrad-Adenauer-Haus. "Ich hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich wiederkomm'", sagte er den wartenden Journalisten. "Schau mer mal", antwortete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf die Frage nach einer möglichen Einigung der Schwesterparteien. Ab 22 Uhr soll es dann noch zu einem Spitzentreffen der drei Koalitionsparteien kommen.



Vor dem Krisengipfel hat Horst Seehofer sich kämpferisch gezeigt. "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. Er befinde sich in einer Situation, die für ihn unvorstellbar sei: "Die Person, der ich in den Sattel verholfen habe, wirft mich raus." Damit spielte er dem Bericht zufolge auf die im Vergleich zur CDU deutlich besseren Wahlergebnisse der CSU an.

"Ich hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich hier raus bin", sagt Seehofer vor dem Treffen in der #CDU-Zentrale. #Unionskrise pic.twitter.com/UWofVxqqb2 — Zacharias Zacharakis (@zacys) 2. Juli 2018

Die Bundeskanzlerin und Seehofer waren am Nachmittag überraschend zu einem Gespräch im kleinen Kreis zusammengekommen. Beide trafen sich mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in dessen Büro im Reichstagsgebäude. Dabei dürfte es um mögliche Lösungen für den Streit gegangen sein.



Seehofer hatte am Sonntag den Rücktritt von seinen Ämtern als Bundesinnenminister und CSU-Parteichef angeboten, den er in den nächsten drei Tagen vollziehen will – falls mit der CDU im Asylstreit keine gemeinsame Lösung gefunden wird. Der Innenminister will Asylbewerber an der Grenze zurückweisen, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Kanzlerin Merkel will eine europäische Lösung.

SPD-Chefin und -Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles will sich nicht mit dem "Masterplan Migration" von Seehofer befassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Fraktionskreise. "Wir beschäftigen uns nicht mit dem Masterplan", sagte sie demnach. Die SPD orientiere sich an den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, sagte Nahles am Montag vor den Abgeordneten ihrer Partei in Berlin. Die Zukunft des Plans sei ohnehin ungewiss.



Auf der Krisensitzung wird jede Partei von je acht Mitgliedern vertreten. Die CDU durch:

die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel

den Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder

die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

sowie die fünf stellvertretenden Parteivorsitzenden Ursula von der Leyen, Thomas Strobl, Armin Laschet, Julia Klöckner und Volker Bouffier

Aufseiten der CSU:



der Parteivorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer

der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt

Generalsekretär Markus Blume

der bayerische Ministerpräsident Markus Söder

der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag Stefan Müller

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär

sowie der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber

Grafik: ZEIT ONLINE

