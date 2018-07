Nach Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle hat auch FDP-Chef Christian Lindner die Sprache in den politischen Debatten kritisiert. "Wir laufen Gefahr, in einer verprollten, vertrumpten Demokratie zu leben", sagte Lindner der Bild am Sonntag (BamS) in Anspielung auf US-Präsident Donald Trump, wie die Zeitung in einer Vorabmitteilung berichtete. "Inhaber höchster Staatsämter nutzen Pegida-Vokabular, wodurch die politische Kultur verroht." Es verdiene Respekt, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dies inzwischen eingeräumt habe.

Bis auf Söder nannte Lindner laut Vorabmeldung keine Namen. Söder war in der Vergangenheit dafür kritisiert worden, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise den Begriff "Asyltourismus" verwendet zu haben. Flüchtlingsorganisationen warfen Söder vor, die Flucht vor Krieg und Terror mit Urlaubstourismus gleichzusetzen. Auch Lindner hatte Söder kritisiert, indem er bei einer Veranstaltung der Augsburger Allgemeinen sagte: "Worte wie Asyltourismus stammen aus dem Repertoire der politischen Gossensprache".

Zuletzt hatte am vergangenen Donnerstag auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, die Wortwahl in Diskussionen über die Flüchtlingspolitik beklagt. Ohne CSU-Chef Horst Seehofer beim Namen zu nennen, sprach sich Voßkuhle in der Süddeutschen Zeitung etwa gegen den Begriff "Herrschaft des Unrechts" aus, mit dem Seehofer vor zweieinhalb Jahren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) attackiert hatte. Seehofer sagte daraufhin, der Präsident des Verfassungsgerichts solle keine "Sprachpolizei" sein.

FDP-Chef Lindner sagte der BamS weiter, dass völkisches und autoritäres Denken salonfähig werde. Dagegen müsse man sich wehren. "Leider schießen die Berufsempörten der Republik dabei so oft so über das Ziel hinaus, dass sie das Gegenteil erreichen", sagte der Politiker. Wer etwa reale Probleme bei der Zuwanderung anspreche, werde von "linken Trollen" in sozialen Medien als Rassist gebrandmarkt. Millionen Menschen fänden sich daher in der öffentlichen Debatte nicht wieder. "Wenn die von rechter Pöbelei und linkem Shitstorm geprägt wird, dann verliert die politische Mitte ihre Heimat."

Lindner kritisierte zudem die Wochenzeitung DIE ZEIT. Diese habe eine eigene Redakteurin an den Pranger gestellt, die auftragsgemäß über das moralische Dilemma der Mittelmeer-Rettung geschrieben habe.



Vor gut zwei Wochen waren in der ZEIT in einem Pro-Kontra-Format zwei Kommentare erschienen, in denen die Frage nach der privaten Seenotrettung im Mittelmeer diskutiert wurde. Der Kontra-Artikel wurde von ZEIT-Redakteurin Mariam Lau geschrieben. Das Format war überschrieben mit dem Titel "Oder soll man es lassen?" Die ZEIT wurde dafür kritisiert, damit implizit zur Diskussion zu stellen, ob man überhaupt Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten sollte. Daraufhin entschuldigte sich der stellvertretende Chefredakteur Bernd Ulrich für die Überschrift, "weil sie unseren Ernst und Schmerz bei dem Thema nicht ausdrückt".