Im unionsinternen Streit über die Asylpolitik haben sich am Montag sowohl die CSU als auch die CDU um Schlichtung bemüht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: "Wir sind zu Kompromissen bereit, das muss man ja auch sein in der Politik." Für ihn sei eins klar: "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung hinaus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft."

Denn ein solcher Schritt würde dem Anliegen der CSU nicht "zur Stärke verhelfen, sondern eher schwächen", sagte Söder. Die CSU steht hinter der Forderung von Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, bestimmte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt dies ab und wird dabei von ihrer Partei unterstützt.

Der Konflikt belastet nicht nur die Union, sondern auch die große Koalition. Es müssten wirksame Kompromisse gefunden werden, sagte Söder. Zugleich hob er hervor: "Keiner will bei uns die Regierung als solche infrage stellen."

Weiterer Einigungsversuch

Auch bei der CDU zeigte man sich an einer schnellen Einigung interessiert. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble soll in einer Sitzung des CDU-Vorstands vor einer Fortführung des Streits gewarnt haben. Beide Parteien blickten in den Abgrund, wurde er zitiert. Im Anschluss an die Sitzung wurde eine Erklärung verbreitet, in der es hieß, dass die Partei Spielraum für eine Verhandlungslösung mit der CSU sehe. "Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen", hieß es dort. Und: "In der Migrationspolitik verfolgen wir dieselben Ziele. Wir wollen die Zuwanderung nach Deutschland ordnen, steuern und begrenzen."

Am Montag soll um 14 Uhr eine Fraktionssitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU stattfinden. Um 16 Uhr soll dann der CDU-Vorstand erneut zusammen, um ein späteres Krisentreffen zwischen Merkel und Seehofer vorzubereiten.



Aus CSU-Kreisen hieß es, Seehofer habe Merkel am Samstagabend ein Kompromissangebot gemacht: Bei dem rund zweistündigen Krisentreffen im Kanzleramt schlug er demnach vor, nicht alle Migranten zurückzuweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, sondern nur solche, bei denen das Asylverfahren bereits läuft. Seehofer soll auch bereit gewesen sein, Migranten, die in Griechenland oder Spanien erstmals registriert wurden, nicht zurückzuweisen. Mit diesen beiden Ländern sind bilaterale Abkommen zur Rückübernahme von Flüchtlingen geplant, die dort registriert sind und die dann an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Merkel habe aber alle Vorschläge abgelehnt.



Am Sonntagabend hatte Seehofer seinen Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister angeboten, wollte darüber aber noch mal nachdenken und einen letzten Einigungsversuch mit der Kanzlerin unternehmen. Vom Ausgang des Gesprächs, das am Montag um 17 Uhr in Berlin stattfinden soll, machte Seehofer seine politische Zukunft abhängig.