Anerkannte Flüchtlinge haben das Recht, ihre Familien nach Deutschland zu holen. Das galt zunächst auch für Menschen, die in Deutschland einen subsidiären Schutzstatus haben. Das sind Migranten, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention keinen Schutzstatus bekommen, aber gemäß dem deutschen Asylgesetz nachweisen können, dass ihnen in ihrer Heimat Folter, eine andere unmenschliche Behandlung oder Lebensgefahr aufgrund kriegerischer Handlungen droht. In diese Kategorien fallen vor allem Menschen aus Bürgerkriegsländern wie Syrien. Anders als Menschen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus erhalten sie zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die dann (auch mehrmals) um zwei Jahre verlängert werden kann.



Die große Koalition setzte den Nachzug im Rahmen des Asylpakets II im März 2016 für diese Flüchtlingsgruppe für zwei Jahre aus. Die Regelung wäre jetzt ausgelaufen. Hätte man sich in den Koalitionsverhandlungen nicht auf das neue Gesetz geeinigt, wäre der Nachzug wieder uneingeschränkt möglich geworden. "Im Gesetz steht, dass 12.000 Menschen pro Jahr kommen dürfen", sagt der Jurist Andreas Neuhoff, der sich auf Ausländer- und Aufenthaltsrecht spezialisiert hat.