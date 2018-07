Der unionsinterne Streit um die Asylpolitik ist eskaliert. Horst Seehofer hat in einer Krisensitzung der CSU seinen Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister angeboten. Er will noch einen letzten Einigungsversuch unternehmen und trifft sich dazu am Montagnachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Konflikt findet auch international Beachtung: Medien diskutieren, welche Konsequenzen eine mögliche Spaltung der Union für die Bundesregierung und für Merkel haben könnte – und blicken mit Sorge auf die EU.



"Wie auch immer der Unionsstreit ausgeht, die vergangenen zwei Wochen haben der Kanzlerin schwer geschadet", schreiben Katrin Bennhold und Melissa Eddy in der New York Times. Es sei nicht lange her, dass Merkel noch als wichtigste Verteidigerin der liberalen Werte gegolten habe. Sie sei der "Fels der europäischen Außenpolitik" gewesen. Die Ereignisse aber hätten ihre spektakuläre Schwächung bloßgelegt. Beobachtern zufolge sei die Kanzlerin inzwischen "eine lebende Tote der Politik".



Die niederländische Zeitung De Tijd fordert die deutsche Regierung auf, die interne Debatte über den Umgang mit der Migrationsproblematik schnellstmöglich beizulegen. "Solange das der deutschen Regierung nicht gelingt, bleibt es schwierig, an einer europäischen Lösung zu arbeiten", heißt es in dem Artikel. Deutschland müsse rasch für Klarheit sorgen. Horst Seehofer könne das Kräftemessen mit Merkel nicht gewinnen, ohne die Union von CDU und CSU zu sprengen und damit eine Regierungskrise auszulösen. Der Innenminister wolle aber nicht einlenken, um seine Glaubwürdigkeit nicht vollständig zu verlieren. Deshalb habe er seinen Rücktritt von allen Ämtern vorgeschlagen.

Wäre Seehofers Nachfolger womöglich noch unerbittlicher?

Im britischen Guardian beschäftigen sich Philip Oltermann und Angelique Chrisafis damit, was im Fall eines Rücktritts von Seehofer passieren könnte. Dieser Schritt "würde der unter Druck stehenden Bundeskanzlerin vorübergehend eine Atempause verschaffen", schreiben sie in dem Kommentar. Denn damit würde ein Politiker verschwinden, der seit seinem Amtsantritt als Innenminister zu Merkels Erzfeind geworden sei. Sollte Seehofers Nachfolger jedoch ähnlich konfrontativ agieren, wäre eine Spaltung der Union wahrscheinlich. "Das würde für die Koalitionsregierung der Kanzlerin das faktische Aus bedeuten."

Auch der Tages-Anzeiger aus der Schweiz blickt besorgt auf einen möglichen Nachfolger Seehofers. Denkbar sei, dass ein anderer CSU-Politiker als Innenminister eingesetzt werde – etwa CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dieser habe sich im Asylstreit mit Merkel in den vergangenen Wochen jedoch als noch unerbittlicher hervorgetan als Seehofer. In einem anderen Kommentar im Tages-Anzeiger wird die CSU für ihren "fatalen Merkel-muss-Weg-Radikalismus" im Sinne der AfD kritisiert. Niemand wisse, wie wirkungsvoll die von Merkel versprochenen Maßnahmen seien. Aber selbst Kritiker ihrer Asylpolitik seien der Meinung, dass die CSU ihr Angebot eigentlich nicht ausschlagen könne, wenn es ihr noch um die Sache gehe. "Es ist verrückt genug, dass eine ziemlich kleine deutsche Regionalpartei fähig ist, die Bundesregierung in politische Geiselhaft zu nehmen", heißt es in dem Beitrag weiter. Die Folgen könnten nicht nur Deutschland erschüttern, sondern die gesamte EU.

"Die Kanzlerin hat für ihre Migrationspolitik teuer bezahlt"

Die italienische Zeitung Corriere della Sera macht vor allem Merkels Vorgehen beim Thema Migrationspolitik für die politische Krise in Deutschland verantwortlich. "Die Sorge wegen der Migranten, der konfuse europäische Gipfel der vergangenen Woche und die neue italienische Härte lassen die große Koalition Angela Merkels und die Fundamente der Europäischen Union knirschen", heißt es in dem Kommentar. Die EU-Staaten hatten sich beim Migrationsgipfel darauf geeinigt, die Fortbewegung registrierter Asylbewerber innerhalb der EU zu unterbinden. Dieses Bekenntnis war Merkel wegen der innerdeutschen Debatte wichtig. Italien weigert sich bislang jedoch, die Ergebnisse des Gipfels zu akzeptieren. "Die Kanzlerin hat für ihre Migrationspolitik und die Verteidigung des europäischen Zusammenhalts teuer bezahlt", urteilt Corriere della Sera.



Peter Rásonyi von der Neuen Zürcher Zeitung wägt Merkels Optionen bei einer tatsächlichen Spaltung der Union und einem daraus folgenden Austritt der CSU aus der Regierung ab. Es sei denkbar, dass die Kanzlerin die Grünen anstelle der CSU in die Regierungskoalition aufnehme. Die Partei habe immerhin die nötige zahlenmäßige Stärke und zeige die grundsätzliche Bereitschaft, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ein Bruch sei aber "vier Monate vor der Landtagswahl in Bayern ein großes Risiko für die CSU".



Trotzdem gilt gerade die bevorstehende Wahl als ein Grund für die harte Gangart von Seehofer. Die CSU hoffe immer noch darauf, dass ihr Kurs bei der Landtagswahl in Bayern nicht der AfD nütze, sondern der eigenen Partei, schreibt Norbert Rief in der österreichischen Die Presse. Seehofer wolle sich keine Blöße geben, solange Merkel nicht bereit sei, die Fehler in der Asylpolitik einzugestehen und ihre Politik zu ändern. Dabei habe der Innenminister bei den Sondierungen im Herbst 2017 noch Verständnis gezeigt, dass Zurückweisungen nicht einfach umzusetzen seien – und Merkel hatte kürzlich im ZDF gesagt, auch ihr Bestreben sei eine Reduzierung der Migration. "Aber für Vernunft ist es zu spät", schreibt Rief. "Das Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse könnte nun nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa in die Krise stürzen."