Zerbricht die große Koalition am Asylstreit? Bislang scheint alles möglich. Politiker von CDU, SPD und Grünen bewerten die Lage ganz unterschiedlich. Grünen-Chef Robert Habeck schließt einen Eintritt seiner Partei in eine neue Koalition nicht aus, sollte Schwarz-Rot jetzt scheitern: "Wir sind immer bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn es sich lohnt", sagt er im ZDF-Morgenmagazin. Ob es zu einer Vertrauensfrage der Kanzlerin komme, lasse sich derzeit nicht sagen. Ausschließen könne man so etwas "in diesen verrückten Zeiten" aber nicht. Die Unterstützung einer von Merkel geführten Minderheitsregierung ist laut Habeck für die Grünen "kein attraktives Angebot".

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert unterdessen CSU-Chef Horst Seehofer zum Rücktritt auf. Dieser habe "sich verzockt und kann nicht mehr ernst genommen werden", sagt er der Funke Mediengruppe. "Wer so fahrlässig und egoistisch mit seiner Verantwortung fürs Land umgeht, kann sein Ministeramt nicht mehr verantwortungsvoll ausüben."

Lindner geht nicht von Neuwahlen aus

Im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix äußerte sich auch FDP-Chef Christian Lindner. Er kritisierte die CDU und Kanzlerin Merkel, "die sich einer Korrektur bei der Migrationspolitik verweigern". Lindner geht nicht davon aus, dass es infolge des Unionsstreits zu einer Neuwahl kommt. "Der Zustand von Deutschland und der Welt erlaubt es nicht, dass Deutschland über Monate stillsteht", sagte er. Der FDP-Chef forderte erneut eine kontrollierte Einwanderung nach dem Modell von Kanada. "Die Menschen akzeptieren diese organisierte Staatslosigkeit, diese Regellosigkeit nicht mehr", sagte Lindner.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hält Neuwahlen dagegen unter bestimmten Umständen für sinnvoll. CDU und CSU hätten das Land in einen unfassbaren Zustand gebracht, sagte Beer auf NDR Info. Die Bundesregierung sei derzeit handlungsunfähig. Sollte die Union es nicht schaffen, eine inhaltliche Frage zu klären, müsse man die Bevölkerung erneut abstimmen lassen, sagte Beer.

Die AfD hält Seehofers Rücktrittsangebot für ein rein taktisches Manöver. "Das Hin und Her und der Rücktritt vom Rücktritt des Innenministers wurde nur inszeniert, weil die CSU Angst vor der eigenen, ohnehin sehr kleinen Courage hat", sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel der Deutschen Presse-Agentur. Anstatt endlich zu liefern, suche die CSU laut Weidel nach Hintertüren, um die "uneinsichtige Kanzlerin" Angela Merkel nicht zu verärgern.



Auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, zeigte sich "einigermaßen entsetzt über das Schauspiel, das sich da abspielt". Die CSU sei für ein "autoritäres geschlossenes Staatsmodell", während die CDU noch für ein "offenes, demokratisches und in die Welt eingebundenes ist", sagt er. "Das ist eine hohe Belastung für die Demokratie in Deutschland." Die CSU sei für die SPD nur ein Bündnispartner, wenn sie weltoffen und proeuropäisch bleibe, sagte Schneider. Das aber sei derzeit offen.

"Die Kanzlerin hat gute Argumente"

Der CDU-Europa-Abgeordnete Elmar Brok sieht noch Möglichkeiten, ein Ende der Regierungskoalition abzuwenden. "Es gibt viele Spielräume, den Bruch zu verhindern", sagte er im Deutschlandfunk. Er glaube, dass am Ende Vernunft einkehre. Die ursprüngliche Position von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Streit über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze kommt nach Broks Worten als Basis für eine Verständigung jedoch nicht infrage. Denn dies würde ebenfalls zu einem Koalitionsbruch führen, weil die SPD Seehofers Position nicht mittrage.

Der Landesvorsitzende der Thüringer CDU, Mike Mohring, appelliert an seine Parteikollegen, im Asylstreit auf die CSU zuzugehen. CDU und CSU seien "zur Einigkeit verdammt". Ein Auseinanderbrechen der Unionsfraktion würde auf Dauer das bürgerliche Lager spalten. Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen, Bernd Althusmann, hofft, "dass am Ende die Vernunft siegt und man zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann". "Mein Appell: Bitte runterfahren, Besonnenheit, kühler Kopf, jetzt sich noch mal hinsetzen, Gespräche führen und auf der Basis dessen, was in Europa von Bundeskanzlerin Merkel erreicht wurde, weiterarbeiten", sagte Althusmann zu NDR Info.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner glaubt, dass die CDU-Spitze die Parteivorsitzende stützen werde. "Die Kanzlerin hat gute Argumente", sagte sie vor der Sitzung des Bundesvorstands. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet setzt auf eine Einigung im Rahmen der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU. Diese sei laut ihm unabhängig von Personen.

Dass Merkel den Rücktritt Seehofers "bewusst in Kauf nimmt", glaubt der ehemalige Innenminister und Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU). Der CSU-Chef habe der Kanzlerin mehrere Kompromissvorschläge gemacht, die diese allesamt abgelehnt habe, sagt Friedrich im Deutschlandfunk.