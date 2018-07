Auf den ersten Blick ist die Geschichte um die Abschiebung von Sami A. eine verworrene Posse um nicht eingehaltene Fristen und chaotische Kommunikation. Während vier Bundespolizisten den mutmaßlichen Gefährder nach Tunesien brachten, lag ein Abschiebeverbot gegen ihn vor, außerdem war noch nicht über seine Klagen entschieden und er steckte im Widerrufsverfahren. Trotzdem schoben die Behörden ihn ab. Bei der Frage nach dem Warum zeigt sich, dass hinter der Abschiebung mehr stehen könnte als ein Streit um Formalitäten: Im Fall Sami A. kollidiert eine Politik, die mehr und mehr auf Abschiebung setzt, mit dem Rechtsstaat. Wie weit darf die Politik gehen? Wie weit ging der Innenminister Horst Seehofer?

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat den Verlauf des Abschiebeverfahrens auf seiner Website veröffentlicht: Am Mittwoch, 11. Juli, hat das Gericht dem Bamf eine Frist gesetzt, sich bis Donnerstag, 12. Juli, zum Fall Sami A. zu äußern. Zugleich erkundigte sich das Gericht, ob es stimmte, dass ein Abschiebeflug für Donnerstag geplant sei und rang dem Bamf das Versprechen ab, bis zu einem Gerichtsentscheid nicht abzuschieben. Das Bamf antwortete, der Flug würde storniert. Das habe das Flüchtlingsministerium von NRW versichert. Das Gericht verzichtete daher auf einen Eilbeschluss, formulierte ein erneutes Abschiebeverbot und hinterlegte es in der Schreibestelle des Gerichts. 19.20 Uhr war es da, die Stelle war aber nicht mehr besetzt. Daher wurde das Verbot erst am nächsten Morgen, Freitag, versendet: 8.09 Uhr an die Anwältin von Sami A.; 8.10 Uhr an das Bamf; 8.15 Uhr an die Ausländerbehörde in Bochum. Sami A. sitzt da schon im Flugzeug, 6.53 startete der Jet.

NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp beteuert, er habe vom Abschiebeverbot nichts gewusst. Wolfgang Thewes hingegen, Sprecher des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, sieht den Rechtsstaat vorgeführt. Das Gericht verlangt Sami A.s Rückkehr, das Land Nordrhein-Westfalen will sie mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster verhindern. Doch A. sitzt bereits in einem Untersuchungsgefängnis in Tunesien, das Land will ihn für Vernehmungen behalten.

Wie viel Einfluss hatte Seehofer auf die Abschiebung?

Besonders viel Kritik trifft Horst Seehofer. Er soll die Entscheidung zur Abschiebung mitbeeinflusst haben. Eine Sprecherin des Innenministeriums weist den Vorwurf zurück. Es habe zwar "intensive Kontakte" zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Bund gegeben, aber ein "Drängen oder eine Einflussnahme" dementiert sie. Fest steht, dass Seehofer schon am Mittwoch über die geplante Abschiebung informiert wurde. Ebenso, dass er wusste, dass es rechtliche Schwierigkeiten geben könnte. Richtig ist aber auch, dass Seehofer – ebenso wie Merkel – seit Langem öffentlich für die Abschiebung von Sami A. warb. Der Mann gilt als Gefährder, sein Name war der Öffentlichkeit bekannt. Seine Abschiebung hätte gut ins Profil eines Staates gepasst, der sich hart und durchsetzungsfähig zeigen will. Im Mai hatte Seehofer noch gesagt, er sei "entschlossen, da weiter dran zu bleiben an dem Fall". Ob und, wenn ja, wie er tatsächlich Einfluss ausgeübt hat, wird schwer nachzuweisen sein. Aber die Frage steht im Raum: Wie viel Einfluss hat der Bund auf die Entscheidung, ob ein Asylbewerber in diesem Land bleiben darf?

Abschiebungen sind Ländersache. Die Bundespolizei, die die sogenannte Rückführung durchführt, untersteht zwar dem Bund, und der Bund kümmert sich um die Papiere. Aber es sind die Ausländerbehörden der Länder, die entscheiden, ob und wann jemand abgeschoben wird. Ihre Einstellung hängt von der jeweiligen Landesregierung ab. Das CSU-regierte Bayern etwa verfolgt eine besonders harte Abschiebepolitik. 51 der 69 Anfang Juli abgeschobenen Afghanen kamen aus dem Freistaat. Aber auch das schwarz-gelb regierte Nordrhein-Westfalen schiebt vergleichsweise viele Asylbewerber ab. Während die Zahl der Abschiebungen 2017 bundesweit zurückging, stiegen sie in Nordrhein-Westfalen um 23 Prozent. Kritiker werfen dem Minister für Flüchtlinge und Integration, Joachim Stamp, vor, sich nicht genügend um Integration zu kümmern und stattdessen auf Abschottung zu setzen.