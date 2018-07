Nach Einschätzung einer nordrhein-westfälischen Richterorganisation ist es im Fall Sami A. zu einem Behördenversagen gekommen. Der mutmaßliche Islamist war trotz eines richterlichen Verbots abgeschoben worden. "Wenn sich deutsche Verwaltungsbehörden nicht dem Grundgesetz entsprechend an Recht und Gesetz halten, ist der Rechtsstaat in Gefahr", teilte die Verwaltungsrichtervereinigung Nordrhein-Westfalen mit.

Der offenkundige Verstoß gegen die Entscheidung von Verwaltungsrichtern in Gelsenkirchen konterkariere "die seit Jahren laufenden Bemühungen um mehr Akzeptanz für gerichtliche Entscheidungen, auch wenn diese nicht jedem sofort verständlich erscheinen". Die Vereinigung habe "mit Befremden die Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze" durch die in dem Fall zuständigen Behörden zur Kenntnis genommen.

Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier A. war am Freitagmorgen in sein Heimatland abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Vortag ein Abschiebeverbot bestätigt. Der Beschluss lag den Behörden aber nach eigener Auskunft erst nach dem Abflug der Maschine mit Sami A. vor.

Nach der Abschiebung entschied das Gericht deshalb, dass Deutschland den mutmaßlichen früheren Leibwächter von Osama bin Laden nach Deutschland zurückholen muss. Dagegen will wiederum das nordrhein-westfälische Ministerium für Flüchtlinge vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes in Münster vorgehen. Zum Zeitpunkt des Abschiebeflugs habe "keine gerichtliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts vorgelegen, die der Abschiebung entgegengestanden hätte", sagte Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP). "Hätte sie vorgelegen, hätten wir von der Rückführung abgesehen."



Sprecherin: Seehofer war rasche Abschiebung wichtig

Unklar bleibt die Rolle von Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Ihm war es wichtig, politisch wichtig, dass eine Rückführung von Sami A. zeitnah erfolgt. Es gab keinerlei Einflussnahme auf einzelne Verfahrensschritte", sagte eine Sprecherin. Der Minister und die Führung des Bundesinnenministeriums seien zwar schon am Mittwoch über die Planungen informiert gewesen. Man habe aber nicht sicher vorhersagen können, ob der Flug stattfinden würde, da "die Entscheidungszuständigkeit bei dem Land Nordrhein-Westfalen liegt", sagte die Sprecherin. "Weitere Termine" für den Flug hätten im Raum gestanden. Wäre der Beschluss des Gerichts bekannt gewesen, "hätte diese Abschiebung nicht erfolgen dürfen".

Die Bundesregierung will den Fall nun mit Tunesien besprechen. Das Innenministerium habe die deutsche Botschaft in Tunis gebeten, Kontakt mit den dortigen Behörden aufzunehmen, "um amtliche Informationen zum derzeitigen und weiteren Vorgehen in dem Fall zu erlangen", sagte die Sprecherin. Noch am Samstag hatte es aus tunesischen Regierungskreisen geheißen, dass es noch keine Anfrage aus Deutschland zu dem Fall gegeben habe.



Laschet froh, "dass der Gefährder nicht mehr in Deutschland ist"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verteidigte seine Landesregierung. "Wir als Politiker haben nach Recht und Gesetz zu entscheiden", sagte er. "Sie wissen, wann der Bescheid eingegangen ist, nämlich zu spät", sagte Laschet zum Vorwurf, die Behörden hätten voreilig gehandelt. "Und ich denke, im Ergebnis können wir froh sein, dass der Gefährder nicht mehr in Deutschland ist."



Laschet sagte, das Gericht habe zwei unterschiedliche Entscheidungen innerhalb einer Woche getroffen. "Wenn zwei Kammern eines gleichen Verwaltungsgerichts so entscheiden, wird da mancher seine Fragen haben", sagte er. Politik müsse schnell handeln. Vor dem Verwaltungsgericht liefen mehrere Verfahren parallel. Wie es in einer Erklärung auf der Website des Gerichts heißt, wurde ein Antrag gegen die Abschiebung am Mittwoch vor der Abschiebung abgelehnt. Das Verfahren um die Aufhebung eines Abschiebeverbots durch das Bamf war noch nicht entschieden.

SPD und Grüne im Landtag von Nordrhein-Westfalen forderten kurzfristig eine Sondersitzung des Rechtsausschusses trotz der parlamentarischen Sommerpause. Die schwarz-gelbe Landesregierung stehe im Verdacht, ein deutsches Gericht getäuscht und geltendes Recht missachtet zu haben, teilte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sarah Philipp, mit. "Deshalb beantragen wir eine Sondersitzung des Rechtsausschusses noch in dieser Woche."



Die umstrittene Abschiebung hat unterschiedliche politische Reaktionen ausgelöst. FDP-Vize Wolfgang Kubicki bezeichnete den Vorgang in der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten als Skandal, weil die verantwortlichen Behörden damit "sehenden Auges und vorsätzlich Recht gebrochen" hätten. Es gebe "erhebliche Zweifel daran, dass Minister Seehofer ausreichend Eignung für sein Amt hat".

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sagte der Süddeutschen Zeitung, "entweder handelt es sich um ein absolut peinliches Chaos, oder es stinkt zum Himmel, weil die Innenbehörden ein Exempel statuieren wollten". Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Stefan Liebich, sagte im Deutschlandfunk, Recht und Gesetz müssten auch für einen möglichen Gefährder gelten.



Dagegen verteidigte FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff die Abschiebung von Sami A. "Diejenigen in der Exekutive, die die Abschiebung durchgeführt haben, haben sich nichts vorzuwerfen", sagte der FDP-Politiker der Welt. Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte der Passauer Neuen Presse, aus seiner Sicht gebe es "keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der getroffenen polizeilichen Maßnahmen und Entscheidungen".

Insgesamt ist die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland nach Tunesien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2015 wurden nur 17 Tunesier in ihr Heimatland zurückgebracht. 2016 waren es 116 und 2017 bereits 251, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. In diesem Jahr wurden demnach von Januar bis Ende Mai 155 Menschen in den Maghreb-Staat zurückgeführt.