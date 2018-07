Die Bundespolizei soll zukünftig nicht mehr für die Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen zuständig sein. Das geht aus einem Eckpunktepapier von Innenminister Horst Seehofer (CSU) hervor. Demnach könnte die Verantwortung für die Kontrollen vollständig an die Flughafenbetreiber übergeben werden. Die Luftsicherheitsbehörden sollen nur noch Standards für Ausbildung und Technik festsetzen und deren Einhaltung durch Qualitätskontrollen sicherstellen.

Dem Papier zufolge können die Flughafenbetreiber wählen, ob sie Passagiere, Personal und Gepäck von eigenen Unternehmen kontrollieren lassen oder an private Dienstleister delegieren. Auch die Bundespolizei hat die Sicherheitskontrollen an den 13 großen Verkehrsflughäfen delegiert und private Sicherheitsfirmen beauftragt. An den anderen Flughäfen tragen derzeit die Länder die Verantwortung.



Die Kosten für die Kontrollen sollen die Betreiber selbst tragen und gegebenenfalls Gebühren erheben. Laut Koalitionsvertrag hätte der Bund die Kosten übernehmen müssen. "Luftsicherheitskontrollen sind eine hoheitliche Aufgabe", heißt es dort. Der Staat solle daher die in den vergangenen Jahren gestiegenen Kosten übernehmen. Das Innenministerium ist aber der Ansicht, die Forderung richte sich zu sehr nach den wirtschaftlichen Belangen der Luftverkehrswirtschaft.

Kontrollen an deutschen Flughäfen gelten im europäischen Vergleich als langsam und ineffizient. Gerade in der Hauptreisezeit kommt es häufig zu Chaos. Wie der Focus berichtet, werden in Frankfurt stündlich 80 Passagiere durch eine Kontrolllinie geschleust, in Amsterdam seien es dagegen 185. Auch der Flughafenverband hatte daher seit Längerem gefordert, der Bundespolizei die Kontrollen zu entziehen. Eine Ministeriumssprecherin sagte dem Magazin, die Bundespolizei würde mit der Umstellung "von polizeifremden Aufgaben entlastet".



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte am Freitag einen Maßnahmenkatalog für den Luftverkehr angekündigt. "Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt", sagte er der Passauer Neuen Presse.