Der tunesische Anwalt des abgeschobenen Sami A. hat die sofortige Rückführung seines Mandanten nach Deutschland gefordert. Sein Mandant hätte "nie nach Tunesien" abgeschoben werden dürfen, sagte Seif Eddine Makhlouf der Bild. Makhlouf sprach von "einem unglaublichen Skandal", der in Deutschland passiert sei. Er forderte deutsche Papiere für Sami A. und eine Rückkehr seines Mandanten nach Deutschland zu seinen vier Kindern nach Bochum.

Die Vorwürfe, A. sei ein Gefährder und habe als Leibwächter des 2011 getöteten Al-Kaida-Führers Osama bin Laden gearbeitet, seien nicht bewiesen worden. "Es gibt nichts, weshalb mein Mandant in Deutschland verurteilt wurde", sagte Makhlouf. Bei den Vorwürfen handle es sich um "Lügen, die man jetzt hier in Tunesien erfindet, um ihn festzuhalten". Nichts davon werde Bestand haben. Wenn Sami A. für Al-Kaida gearbeitet hätte, "hätten die USA ihn nie frei durch Deutschland laufen lassen".



A. war am Freitagmorgen in sein Heimatland Tunesien abgeschoben worden. Am Abend zuvor hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dies untersagt, die Entscheidung kam beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) jedoch erst an, als das Flugzeug mit Sami A. aus Düsseldorf schon Richtung Tunis in der Luft war. Am Nachmittag ordnete das Verwaltungsgericht daraufhin an, dass der Mann nach Deutschland zurückzuholen sei. Die Abschiebung sei "grob rechtswidrig" und verletze "grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien", kritisierte das Gericht die Behörden. Das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium kündigte dagegen Beschwerde an, die zusammen mit der Ausländerbehörde der Stadt Bochum eingelegt werden solle.



Wollten Behörden ein Exempel statuieren?

Ein Gericht soll nun klären, ob der Mann aus Tunesien zurückgeholt werden muss. Dabei können auf die Behörden in NRW und das Bundesinnenministerium unangenehme Fragen zukommen. "Entweder handelt es sich um absolut peinliches Chaos oder es stinkt zum Himmel, weil die Innenbehörden ein Exempel statuieren wollten", sagte der Grünenvorsitzende Robert Habeck der Süddeutschen Zeitung. Der Verdacht stehe im Raum, die Behörden könnten eine Gerichtsentscheidung missachtet haben. "Vor allem ist zu klären, ob Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Person versucht hat, Recht zu beugen und die Gerichtsentscheidung umgehen zu lassen", fügte er hinzu.

Das Bundesinnenministerium, dem das Bamf untersteht, wusste nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seit Mittwoch, dass die Abschiebung für Freitag geplant war. Aufgrund von Informationen der Bundespolizei sei bekannt gewesen, "dass es Planungen für eine Rückführung am Freitag, dem 13. Juli 2018" gab, zitierte die Zeitung eine Sprecherin des Ministeriums. Die Informationen über die Abschiebung A.s seien mit dem Hinweis verbunden gewesen, "dass die Entscheidungszuständigkeit für die Durchführung der Rückführung" beim Land Nordrhein-Westfalen liege.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sieht in diesem Fall ein Versagen des Rechtsstaates. "Was unabhängige Gerichte entscheiden, muss gelten", sagte sie. "Es gehört zum Fundament unseres Rechtsstaates, sich gegen staatliche Entscheidungen zur Wehr setzen zu können."

Tunesien will selbst gegen Sami A. vorgehen

Der SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci fordert, die Abschiebung von Gefährdern beim Innenminister zu zentralisieren – bisher sei sie "ein Chaos". "Hier hat der Bundesinnenminister ein Feld, in dem er sich endlich in der Praxis beweisen kann", sagte Castellucci.

Dagegen sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, der Fall zeige in erschreckender Weise, "wie sehr sich Behörden und Gerichte vom gesunden Menschenverstand entfernt haben". Die FDP-Bundestagsfraktion steht nach Worten ihres stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Graf Lambsdorff hinter der Entscheidung für die Abschiebung. "Diejenigen in der Exekutive, die die Abschiebung durchgeführt haben, haben sich nichts vorzuwerfen", betonte er.

Ob Sami A. zurückkehren kann, ist selbst dann nicht sicher, wenn das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen die Beschwerde gegen den Rückholbeschluss zurückweist. Denn die tunesische Justiz will ihn vorerst für eigene Ermittlungen im Land behalten. "Wir haben eine souveräne Justiz, die gegen ihn ermittelt", sagte der Sprecher der tunesischen Antiterrorbehörde. Diese Ermittlungen müssten abgewartet werden.