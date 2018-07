Inhalt Seite 1 — Die Angst der SPD vor dem nächsten Streit Seite 2 — Geschlossen oder offen? Auf einer Seite lesen

Tagelang haben die Sozialdemokraten zusehen müssen, wie sich ihre beiden Koalitionspartner stritten. Die SPD-Spitze reagierte mit Appellen an CDU und CSU, zu seriöser Politik zurückzukehren. Nun gibt es einen Kompromiss im Asylstreit der Union: Flüchtlinge, die schon in einem anderen europäischen Land registriert wurden und an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, sollen künftig in sogenannten Transitzentren ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen. Ihnen wird also gewissermaßen – wie die CSU es wollte – die Einreise verweigert, gleichzeitig werden sie nur dann in andere Staaten zurückgeschickt, wenn diese dem auch zugestimmt haben, was der CDU wichtig war.



Doch was sagt eigentlich die SPD dazu? Die hatte 2015 Transitzonen, auf die CDU und CSU sich schon damals verständigt hatten, noch abgelehnt. Sollen nun also die Sozialdemokraten den politischen Preis dafür bezahlen, dass CDU und CSU zusammenbleiben, obwohl ihnen selbst das – rein wahltaktisch gesehen – mehr schaden als nützen würde?

Die SPD hat vor allem Fragen

Die SPD reagierte auf den Unionskompromiss keineswegs mit empörter Ablehnung, wenn man von Juso-Chef Kevin Kühnert mal absieht, sondern eher abwartend. "Fragend" sei die Haltung unter den SPD-Abgeordneten gewesen, die sich am Morgen zeitgleich mit der Unionsfraktion zu einer ersten Beratung über den Kompromiss getroffen hatten, sagte ein Teilnehmer. Bereits am Montagabend hatte sich abgezeichnet, dass die SPD nun nicht ihrerseits die nächste Regierungskrise heraufbeschwören will. Nach der Sitzung des Koalitionsausschusses, die auf den CDU/CSU-Kompromiss folgte, hatten SPD-Chefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) erkennen lassen, dass man durchaus zu Verhandlungen bereit sei.

Manch altgedienter SPD-Abgeordneter macht sich nun zwar durchaus Sorgen, was eine Zustimmung zum Unionskompromiss für die SPD machtpolitisch bedeuten würde. Wird die SPD als mitbestimmende Kraft dann überhaupt noch ernst genommen werden? Oder erscheint sie erst recht nur noch als Anhängsel von CDU und CSU, das umsetzen muss, was andere beschließen?

Diese Sorge ist sicher verständlich. Dennoch gibt es für die Bereitschaft der SPD, sich der Unionseinigung nicht zu verweigern, mindestens zwei gute Gründe. Erstens musste die SPD schon in den vergangenen Wochen die Erfahrung machen, dass sie vom Streit in der Union überhaupt nicht profitiert. Ihre aktuellen Umfragewerte liegen trotz der Krise in der Union mit etwa 19 Prozent sogar noch unter dem miserablen Bundestagswahlergebnis von 20,5 Prozent. An Neuwahlen kann die SPD derzeit also wahrlich kein Interesse haben. Erst recht nicht, wenn sie in den Augen der Bürger dann an diesen schuld wäre, weil sie nicht auf den Unionskompromiss einging. Zweitens passte ein reines Abblocken des Unionskompromisses schlecht zu Nahles' neuer Linie in der Flüchtlingspolitik. Sie will in dieser Frage zumindest die Kommunikation der SPD verändern. Erst vor Kurzem wies sie in einem Interview ausdrücklich darauf hin, dass nicht jeder nach Deutschland kommen könne.

Ganz anders als 2015

Am Dienstagmorgen konnte man einen Eindruck davon bekommen, wie die SPD ihr mögliches Abrücken vom einstigen Nein zu Transitzonen argumentativ verkaufen will. Der jetzt von der Union gebrauchte Begriff Transitzentren meine nicht denselben Sachverhalt wie den, von dem damals die Rede gewesen sei, sagte Nahles nach der Fraktionssitzung. Im Übrigen sei das, was Seehofer nun vorschlage, nur ein ungedeckter Scheck, denn noch gebe es die Abkommen mit Italien und Österreich ja nicht, die die Menschen aus den Transitzentren wieder zurücknehmen sollten.

Letzteres ist in der Tat richtig. Noch ist nicht ausgeschlossen, dass Innenminister Seehofer solche Vereinbarungen nicht hinbekommt. Das würde dann auch die Sinnhaftigkeit der Transitzentren wieder infrage stellen.

Fragwürdiger ist allerdings der erste Teil von Nahles' Argumentation: Wären die Transitzentren von heute ganz andere als das Konzept, das die Sozialdemokraten 2015 abgelehnt hatten? Seehofer behauptete am Dienstagvormittag das Gegenteil. Man werde genau auf dieses Modell zurückgreifen, sagte er. Was an der SPD-Darstellung stimmt: Damals kamen sehr viel mehr Flüchtlinge nach Deutschland – das hätte schnell zu Massenlagern an der Grenze führen können. Jetzt soll es nur darum gehen, in den Transitzentren Flüchtlinge unterzubringen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden und an der Grenze aufgegriffen werden. Dabei handelt es sich also um eine spezielle Gruppe, die zudem auch wegen der insgesamt stark gesunkenen Flüchtlingszahlen wohl weit überschaubarer wäre. Andererseits: Dass diese Menschen dann nur ein beschleunigtes Verfahren von wenigen Tagen bekämen, daran ändert sich nichts.

In der nun anstehenden Detaildiskussion dürfte die SPD also auf einen anderen Begriff für die geplanten Einrichtungen drängen. SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sprach am Dienstag beispielsweise von "Expresszentren" in kleinem Umfang. Mit diesen habe er kein Problem, sagte er. Was die Bezeichnung angeht, hatte sich Seehofer schon 2015 flexibel gezeigt: Ihm sei ganz egal, wie man die Zonen nenne, hatte er damals gespottet. Von ihm aus könnten diese auch gern – nach dem bei den Konservativen besonders verhassten SPD-Vize – "Ralf-Stegner-Haus" heißen.