Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat einem Bericht zufolge einen V-Mann im Umfeld des Attentäters Anis Amri verheimlichen wollen. Davon habe BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen die Berliner Innenverwaltung bei einem Treffen im März 2017 überzeugen wollen, berichteten die Berliner Morgenpost, das ARD-Magazin Kontraste und der Rundfunk Berlin-Brandenburg.

"Ein Öffentlichwerden des Quelleneinsatzes gilt es schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden", zitierten die Medien einen behördeninternen Vermerk zur Vorbereitung des Treffens. Außerdem müsse "ein weiteres Hochkochen der Thematik" unterbunden werden.

Das Treffen zwischen Maaßen und der Spitze der Berliner Innenverwaltung war bislang geheim gehalten worden. Der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes hatte stets versichert, das BfV habe zu Amri keine eigenen Erkenntnisse von V-Leuten gehabt. Auch die Bundesregierung hatte im Januar 2017 auf Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen versichert, dass das BfV "im Umfeld des Amri" keine V-Leute eingesetzt habe.

V-Mann war in Amris Moschee aktiv

Den Medienberichten zufolge heißt es in dem behördeninternen Vermerk jedoch, dass die V-Person "nachrichtendienstliche Aufklärung" über die dschihadistischen Besucher der Berliner Moschee Fussilet 33 betreibe. Zu den regelmäßigen Besuchern der Fussilet-Moschee zählte laut Bericht auch Amri. Er trat in der Moschee als Vorbeter auf und besuchte sie sogar wenige Stunden vor dem Anschlag.

Das BfV teilte laut Medienberichten auf Anfrage mit, zu einzelnen Terminen der Amtsleitung keine Auskunft zu erteilen. Die Berliner Innenverwaltung bestätigte zwar das Treffen, gab aber zur Frage, ob Maaßen dabei über V-Leute im Umfeld von Amri angesprochen habe, ebenfalls keine Auskunft.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidtplatz gesteuert. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Bei der europaweiten Fahndung wurde er vier Tage später in Italien von einem Polizisten erschossen.